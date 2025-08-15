ZNÁMKY Baníku: obrovské zlepšení Chaluše, Boula ztrácel. Od Kohúta se očekává víc
Remíza 1:1, v konečném součtu výhra 5:4. Baník má za sebou úspěšnou misi ve 3. předkole Konferenční ligy, ve kterém dokázal přejít přes Austrii Vídeň. V odvetě se z penalty prosadil Erik Prekop, výrazně zlepšený výkon oproti domácímu duelu předvedli stopeři. A v play off nyní čeká slovinské Celje! Jak výkon ostravských hráčů v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport? Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.