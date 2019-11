Spoluhráč hokejisty Tomáše Hertla: Dluhy, potraty a napadení!

Patří mezi nejproduktivnější hokejisty, ale jméno si kazí skandály. Evander Kane (28) je rozený průšvihář. Na oporu klubu San Jose Sharks nyní prasklo, že si během dubnového play off s Las Vegas odskočil do kasina, kde nechal sekeru 500 tisíc dolarů! A to není vše, co v nedávné minulosti provedl.