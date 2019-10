Tomáš Hertl exkluzivně o NHL: Sen o kapitánství i závody s Pastrňákem | iSport.cz

Češi v posledních letech v zámoří vyklízeli pozice. On ale rozhodně není tenhle případ. Bourák s číslem 48 se řadí ke stálicím. Klíčovým oporám. „Vím, že se ode mě dost čeká. Ale jsem na to připravený,“ tvrdí finalista Stanley Cupu z roku 2016. Minulou sezonu Sharsk prohráli ve finále konference se St. Louis, pozdějším vítězem. Teď je ideální čas to dotáhnout na vrchol. Už kvůli 40letému veteránovi Joe Thorntonovi, jemuž vítězný prsten stále uniká… Tomáš Hertl bude z českého pohledu jedním z hlavních taháků. Vedle Davida Pastrňáka, kanonýra Bostonu, a Jakuba Voráčka, lídra Flyers. Právě Hertl budiž našim průvodcem před zámořskou sezonou.

Jaký by z vašeho pohledu měl být nadcházející ročník?

„Hrozně moc se na něj těším. I když je mi jasné, že očekávání nejspíš budou větší než v minulé sezoně, kdy se mi docela dařilo. Navíc jsem dostal důvěru i v tom, že jsem jedním z asistentů kapitána. Toho si hrozně moc vážím. Chci dokázat, že můžu být lídrem a ukázat trenérovi, že nevybral špatně.“

Laťku jste si naposledy nasadil pořádně vysoko, v 77 zápasech jste pobral 74 bodů (35+39). I tak chcete být ještě lepší?

„Kdo by nechtěl! Ale na to moc nekoukám, kolik budu mít bodů. Chci hrát svoji hru. A když se mi to bude dařit, věřím, že góly a body přijdou. Nedávám si žádné konkrétní cíle. Kdybych každopádně dal zase pětatřiceti branek, byl bych strašně rád. Ale hlavně chci být užitečný pro tým. Aby se vyhrávalo. Protože když se mužstvu nedaří, tak i když máte body, stejně se vám moc do kabiny nechce, nálada je špatná. Nikdo se nebaví, všichni koukají do země. Když se vyhrává, je pohoda, všichni se smějou. Navíc s výhrami přicházejí i body pro jednotlivce.“

Jaké to pro vás bude v pětadvaceti vyjet na led s áčkem na dresu?

„Obrovsky si toho vážím. Je nás tam více, ale i tak je pocta. Že si kouč vybral zrovna mě. Důvěřuje mi. Nikdy by mě nenapadlo, že bych mohl být asistentem kapitána v NHL. Chci to trenérovi vrátit, ukázat, že můžu být lídrem na ledě i mimo. Že dokážu něco říct, když je potřeba. Takže ano, těším mě to moc. Nebudu lhát a říkat, že ne.“

Věřil jste, že áčko dostanete právě vy?

„Nějak jsem to neřešil. Myslel jsem si, že novým kapitánem bude Logan Couture, což se potvrdilo. Ale dál jsem netušil, jaké má kouč plány. Když jsem se to dozvěděl, měl jsem radost.“

Sníte o tom, že byste jednou mohl dělat i kapitána?

„Kdyby jednou… To by bylo něco. I z toho pohledu, že až tolik Čechů nemělo šanci mít céčko v NHL. Byla by to mimořádná čest. Ale na to teď nekoukám, soustředím se na to, abych byl dobrým lídem i s áčkem. Chci si to zasloužit. Aby za rok trenéři nemuseli přijít s tím, že jsem zklamal a vezmou mi to.“

Jací budou Sharks bez dlouholetého kapitána Joe Pavelského, který se jako volný hráč upsal Dallasu?

„I pro mě to bude jiné. Šest let jsem ho u nás vídal v kabině, je to navíc velký kamarád. Hráli jsme spolu hodně zápasů. Bude to teď nezvyk, když ho uvidím v dresu Stars. Ale takhle to v NHL chodí, je to byznys, hráči přicházejí, odcházejí. Dá se říct, že i díky tomu, že odešel, se mi otevřela možnost být jedním z tahounů. A dostal jsem to áčko. Je to příležitost i pro další mladé kluky.“

Jak moc vám někdejší kapitán pomáhal?

„Hrozně moc.