Stalo se to v létě 1984. Ines ještě nebylo ani 24 let, když byla zařazena mezi elitní sprinterky chystající se na olympiádu v Los Angeles (tu nakonec státy východního bloku bojkotovaly).

Trénovalo se v Mexiku, kde se zamilovala do místního atleta a společně plánovali útěk do USA. Chtěla začít nový život, jenže byla odhalena a převezena zpět do NDR.

„Rozhodli se mě vyřadit ze sportu. Chirurg mě několik hodin operoval. Když jsem se na sále probrala, měla jsem na břiše obrovskou jizvu. Prořezali mi břišní svaly,“ promluvila pro The Times bývalá rekordmanka ve štafetě sprinterek na 4 x 100 metrů, nyní spisovatelka.

Šla studovat, ale z univerzity v Jeně byla vyloučena za protesty proti čínskému masakru na náměstí Nebeského klidu. Poté v létě 1989 utekla přes Maďarsko do Rakouska. „Chtěla jsem to udělat dlouho, ale tehdy to ještě bylo nebezpečné. Skryla jsem se na poli a čekala, až padne tma. Pak jsem se plazila po zemi k hranici. S rozedněním jsem uviděla kostel, kde mi dali najíst. Pokračovala jsem do uprchlického tábora v Münsteru,“ popsala.

O dva měsíce později padla Berlínská zeď... Už před lety Ines požádala o vymazání svých klubových rekordů, kterých dosáhla za SC Motor Jena. Výmaz jejího jména se skutečně v roce 2006 realizoval.