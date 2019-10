MS atletika 2019 | Památný čas Kratochvílové se třásl. Jenom křičím, divila se vítězka | iSport.cz

PŘÍMO Z DAUHÁ | S tímhle by měla co dělat i legendární Jarmila Kratochvílová! Bahrajnská čtvrtkařka Salwa Eid Naserová na mistrovství světa v Dauhá vyhrála v senzačním čase 48,14 sekundy. Je to třetí čas dějin a výlet do éry hrdinek osmdesátých let – Kratochvílové a světové rekordmanky Marity Kochové. Jen tyhle dvě běžely rychleji. Druhé Shaunae Millerové-Uibové z Baham stačil další skvělý výkon 48,37 jen na stříbro.