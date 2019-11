Lvi dožrali, Karlosi! Manželka Attily Végha si střílí z poraženého Vémoly

„Já trénuju a on si jezdí po dovolených s manželkou. Já dřu, dostávám do držky, zašívají mi stehy… A on mi chce vše sebrat. Co si o někom takovém můžu momentálně myslet?! Je to největší nepřítel, kterého teď v životě mám,“ řekl pár hodin před sledovaným soubojem Karlos iSportu.

I když by měla být v pokročilém stádiu těhotenství hlavně v klidu, Vémolovy výroky Véghově životní lásce Natálce, hnuly žlučí. O to víc svého hrdinu podporovala během přípravy! A o to víc si pak na Vémolovi smlsla. Dostalo se jí za to ocenění.

„Nejvíc děkuju lásce, kterou miluju ze všeho nejvíc. Mojí ženu Natálku!“ řekl bezprostředně po životním triumfu Végh. „Tahle prohra je pro tebe,“ dopustil se roztomilého přeřeku šampion než dodal: „A pro malého Attilku, který s námi bude už na Vánoce!“

Po slovních výpadech odhodlaného soka si triumf užíval milionkrát tolik. A spolu s ním i fanoušci. V aréně jej oslavovali jako gladiátora v koloseu. Až se Véghovi hrnuly do očí slzy. „Jak do mě Karlos rýpal, probudil ve mně neandrtálce,“ přiznal, co ho hnalo nejvíc.

Po několikaměsíčním fyzickém týrání slíznul Slovák smetanu. Vémolu sundal po dvou minutách boje nekompromisním kladivem ve své pravačce. Bud Spence by se od něho mohl učit. „Nikdo mi nevěřil, ale… Attilka je zpátky,“ rozburácel halu česko-slovenský mistr!