Attila Végh: Probudil ve mně neandrtálce, řekl vítěz | iSport.cz

Mnozí jej podceňovali. Attila Végh ale ukázal, že je stále mimořádným bojovníkem, když v Zápase století knokautoval Karlose Vémolu. Uspat českého Terminátora se přitom dosud nikomu nepovedlo, Slovákovi na to stačilo ve vyprodané O2 areně 127 vteřin. „Karlíto do mě tak dlouho rýpal, dokud ve mně neprobudil neandrtálce,“ smál se po vyvrcholení galavečera Oktagon 15 Végh, který se může pyšnit titulem česko-slovenského vládce MMA.

Když v červnu padl Attila Végh po tvrdém knokautu v duelu s Američanem Virgilem Zwickerem, v Zápase století mu věřil málokdo. Bylo to však možná to nejlepší, co se slovenskému velikánovi mohlo stát. Nakoplo jej to totiž tak moc, že začal dřít jako v dobách, kdy prahnul po titulu v americké organizaci Bellator.

„Opravdu mě to nakoplo. Nevím, jestli už jsem v sobě neměl oheň. Virgil mě porazil, týden mě to trápilo, protože jsem byl zklamaný. V plánu byl ale zápas s Karlosem, takže se ve mně opět něco probudilo. Začal jsem makat jak blázen,“ vysvětloval Végh na tiskové konferenci po turnaji.

„Čtyři měsíce jsme pracovali s celým týmem, protože to není jen o mně, ale o celém týmu, kterému děkuji za to, co ze mě opět udělali. Bylo to opravdu peklo, měl jsem slzy v očích po každém tréninku,“ dojímal se vítěz.

Tvrdou dřinu pak zúročil v pravý čas. Do oktagonu vešel maximálně soustředěný, nahecovaný a prezentoval se výborným pohybem. Uběhly dvě minuty a šokoval. Bum! Pravý hák poslal bezvládného Terminátora k zemi, Vémola byl poprvé v kariéře v zápase knokautován. Végh neskrýval radost, vyskočil na klec a slavil. „Karlito do mě rýpal tak dlouho, dokud ve mně neprobudil neandrtálce,“ pronesl pobaveně v pozápasovém rozhovoru.

„Kvůli Karlosovoi je MMA tam, kde je. I díky Oktagonu. Nebýt Karlose, tak by to nebylo tak vyhajpované, protože já nejsem ten, který by dělal trashtalky (slovní přestřelky) jako on. Nebudu o něm mluvit zle, je to bojovník, který dělá svoji práci,“ ocenil Végh i zklamaného soupeře.

Slovenskému bijci se tak daří na všech frontách. Zvítězil v největším zápase dosavadní kariéry, nyní se může soustředit na novou životní roli. Roli otce. Koncem roku se totiž Véghovi s manželkou narodí dítě. Malý Attila.

