Végh vs. Vémola | Bráška a první trenér, opěvuje Rytmus vítěze | iSport.cz

„Bráško, byl si můj první trenér na Slovensku, když jsem přišel z Thajska, kde jsem objevil bojové sporty. Hned první doporučení, kdo tu trénuje, byl Attila. Takže nějaká spojitost tam existuje,“ přiznal společnou minulost Rytmus, na jehož hudbu Végh v sobotu za potlesku vyprodané O2 areny do oktagonu nastupoval.

V „kleci“ se bijec z Dunajské Stredy dlouho nezdržel, českého Terminátora uspal po dvou minutách a sedmi vteřinách a připsal mu první knokout v životě. Vémolovi skončila sérii jedenácti výher v řadě a prohrál po čtyřech letech, poprvé od krachu se Švédem Jackem Hermanssonem.

„Jestli Attila prohrál, nebo vyhrál? To je jedno, je pro mě šampion, vyhrál Bellator, hotovo! Já jsem to i povídal v nějakém rozhovoru, má pás této organizace, když se bude řešit, co dokázal, může ho vytáhnout na stůl. Tohle už je jen třešinka na dortu jeho kariéry,“ dodal 42letý rapper a bývalý člen legendární skupiny Kontrafakt.

„Zda mě vítězství Attily překvapilo? Je to MMA, podívejte se na Gábora (Borarose, pozn.red), je to 'beast mode', ale dá se prohrát i v prvním kole, to je normální věc. Viděl jsem, jak Attila dře, a věděl jsem, že dře proto, aby vyhrál. A podařilo se mu to,“ ocenil svého krajana Rytmus, který si zápasení ve vyprodané O2 areně také zkusil.

Sám loni v prosinci na galavečeru XFN prohrál boxerský souboj v šestém kole s českým rapperem Marpem. „To, co jsem si zkusil, byla výzva. Nevím, kdo z toho udělal nějaké mistrovství a šampionát, tak to nebylo,“ uzavřel povídání Rytmus.

