Co se děje se Schumacherem? Měl se ukázat veřejnosti, ale přišel zákaz!

Kolem něj jsou jen dohady a spekulace. Od té doby, co se v prosinci 2013 Michael Schumacher vážně zranil při nehodě na lyžích, se neukázal na veřejnosti. Šest let od smutné události měl jít do kin dokument pojmenovaný po něm. Autoři snímku ale premiéru odložili na neurčito.