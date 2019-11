Rittich baví! Spěchal do bitky, ale soka mu přebrali. Vyslal aspoň vzkaz | iSport.cz

David Rittich pustil k sobě do klece obránce Olivera Kylingtona • AP Photo/Ross D. Franklin

Pořádná mela, do které se zapojili i brankáři Arizony a Calgary • AP Photo/Ross D. Franklin

David Rittich si mezi fanoušky v Calgary vybudoval pozici jednoho z nejoblíbenějších mužů. Je to milý chlapík, který předvádí důležité zákroky a hlavně baví! V sobotu sice svou hrubkou nastartoval vítězství Arizony 3:0, ale zase udělal radost každému, kdo stále ctí termín "old-time hockey". Když se na druhé straně kluziště rozjela hromadná bitka, hned si jel pro svého soka Darcyho Kuempera.

V březnu už k tomu málem došlo proti Las Vegas. Raubíř Matthew Tkachuk rozpoutal rvačku, do které se zapojil i gólman Marc-Andre Fleury, který následně na dálku vyzýval Ritticha, aby se přijel přidat. Český brankář ale zůstal jen na modré čáře a dění pozoroval z dálky.

V sobotu už to bylo trochu jinak. I když tedy jen částečně. Asi není překvapením, že u všeho znovu byl divoch Tkachuk, i když primární impuls byl jinde. Hvězdný útočník Johnny Gaudreau nebyl spokojený s tím, jak ho chvíli předtím za brankou podtrhl obránce Jason Demers, a následně zadáka krosčekoval. Ránu ležícímu hráči domácích přišel dát i Tkachuk, jenže toho obratem lapil gólman Darcy Kuemper a poslal ho chvatem k zemi. A už to jelo.

„Viděl jsem, že Johnny dostal trochu opožděný úder, Demers se pak po tom krosčeku zase skácel až moc dobrovolně,“ zdálo se Tkachukovi. „Nelíbilo se mi to, tak jsem mu to chtěl dát trochu sežrat. Hned pak mě chytili a příštích 20 vteřin to byla pořádná mela,“ popisoval dál pro Calgary Herald.

VIDEO: Tak vypadala bitka mezi Arizonou a Calgary

Pak už na sebe naskákali skutečně úplně všichni hráči na ledě, a protože Coyotes byli díky Kuemperovi v přesile, Rittich neváhal a z druhé strany kluziště se okamžitě jel přidat.

„Kdykoliv gólman skočí na některého z našich hráčů, jsem připraven se zapojit. A měl by být i on, protože já přijdu,“ varoval Rittich nebojácně všechny soupeře.

Přímo k rozdávání úderů se ale sedmadvacetiletý rodák z Jihlavy nedostal, všechnu práci mu sebral Tkachuk, který se vrhl na Kuempera a oba pak zavalil sudí. Další muž v pruhovaném pak sebral Ritticha a odvedl ho zpátky na druhou stranu kluziště.

Český gólman aspoň trochu upustil páru, poté, co na začátku druhé třetiny připravil úvodní (a nakonec vítězný) gól pro Dereka Stepana, bylo vidět, že se vše snaží odčinit.

„Mrzelo mě to, klukům jsem se hned omluvil. Musím se zamyslet nad tím, co jsem udělal a také udělat všechno proto, aby se to už neopakovalo,“ řekl pro NHL.com.

Na druhou stranu těžko se na Ritticha zlobit, Flames (ani žádný jiný tým) nemohou vyhrávat, když nedají gól. Hvězdou tak zůstal Kuemper, který ve svém 200. utkání v NHL díky 37 zákrokům udržel druhou nulu sezony a osmnáctou kariéry.

VIDEO: Sestřih utkání Arizona - Calgary