Biatlonistům startuje sezona: Odcházení i pře o jedničku. Kdo tady bude mazat?

Dva vrcholy

Únorové MS v italské Anterselvě a březnový svěťák v Novém Městě. To jsou vrcholy sezony. Přála by si Davidová uspět spíš na šampionátu, nebo radši před domácími fandy? „Pro mě to ještě nemá rozdílnou hodnotu. Obojí by byl obrovský úspěch,“ říká.