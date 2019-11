Trenér se zamyslel nad Pastrňákovou povahou. Subban pod těžkou palbou | iSport.cz

Bruins smázli New Jersey na jejich ledě 5:1, bodovali popáté v řadě a jsou třetím nejlepším týmem NHL. Naopak v Devils mají úplně jiné starosti, před sezonou se bili do prsou a mluvili o Stanley Cupu, místo toho jsou v krizi a největší posila stagnuje. • Koláž iSport.cz

"Brácha na bráchu..." Však to znáte. Davidové Krejčí a Pastrňák si v nočním duelu štrejchli spolu v lajně, z čehož Boston profitoval. Díky dvěma Pastrňákovým trefám a dvou přihrávkám Krejčího Bruins smázli New Jersey na jejich ledě 5:1, bodovali popáté v řadě a jsou třetím nejlepším týmem NHL. Naopak v Devils mají úplně jiné starosti, před sezonou se bili do prsou a mluvili o Stanley Cupu, místo toho jsou v krizi a největší posila stagnuje.

„Vždycky mě strašně potěší, když dostanu možnost zahrát si s Pastou a Marchiem, jsou to v mých očích dva z nejlepších hráčů na světě. Souhra s nimi je strašně jednoduchá,“ ocenil své parťáky Krejčí, kterého do elitní lajny „povýšilo“ zranění prvního centra Patrice Bergerona. Ve čtvrtek proti Buffalu by už ale kanadský matador měl hrát.

„Hráli jsme spolu, když jsem tady začínal. Takže nic nového nebo nezvyklého, mezi námi je skvělá chemie. Vím, že když má Krejča puk, musím být pořád připraven. Mít hokejku na zemi a čekat na přihrávku, on mě vždycky najde,“ vrátil o deset let staršímu krajanovi kompliment Pastrňák.

Marchand v duelu pobral tři asistence, Pastrňák 18. a 19. přesným zásahem potvrdil pozici nejlepšího střelce NHL. Leon Draisaitl ztrácí z druhého místa na rodáka z Havířova tři góly, Connor McDavid a Alex Ovečkin čtyři.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Bostonu s New Jersey

„V prvních dvou třetinách tam byly nějaké chyby, vedli jsme 2:1, ale výkon nebyl optimální. Poučili jsme se a třetí třetina byla parádní, kontrolovali jsme hru, a proto jsme utkání vyhráli,“ řekl klubové televizi Pastrňák, který na dvě trefy spotřeboval šest střel a necelých 17 minut na ledě.

Krom 23letého Čecha vstřelil dvě branky poprvé v kariéře i obránce Matt Grzelcyk. „Je to pecka, jsme za něj všichni šťastní, oba góly byly navíc hodně povedené,“ smekla první hvězda utkání před druhou. A pak mezi novináře nakráčel trenér Bruce Cassidy.

„Pastrňáka jsem vedl už na farmě v Providence, teď ho trénuju třetím rokem v prvním týmu. A pořád vidím to stejné rozjařené dítě, které je šťastné, že může chodit každý den na led. Stará se a přikládá velkou hodnotu nejen vlastnímu střílení gólů, ale také výhrám a porážkám. Je to maximálně týmový hráč, který prohry vyloženě nesnáší,“ popsal Pastrňákovu náturu kouč Bostonu.

„Doufám, že svou lásku k hokeji nikdy neztratí. Že bude pořád stejný. Vždycky má skvělou náladu, a to přináší do cvičení a tréninků, kde to je hodně potřeba,“ myslí si Cassidy.

Rok Ďábla? Spíš peklo

A jak viděla duel druhá strana? „Stejná písnička, pořád dokola. Nebyli jsme dostatečně hladoví, soupeř chtěl víc, a proto jsme zase prohráli. Není proto žádná omluva, nechci ani hledat výmluvy. Potřebujeme dostat do týmu trošku víc tenze a vymačkat tak ze sebe víc,“ myslí si útočník Blake Coleman, který se svými spoluhráči aktuálně okupuje až 28. místo v NHL se ziskem 18 bodů z 20 duelů.

„Mám pocit, že uděláme dva kroky dopředu, ale pak hned zase jeden dozadu. Bohužel, měli jsme a máme bídný start do sezony, nedaříme se nám nalepit k sobě několik vítězství. S hrou, kterou předvádíme, jich moc nepřidáme, musíme se výrazně zlepšit,“ myslí si Coleman.

Vloni Devils skončili v lize třetí od konce (horší výsledek než 72 bodů nahrálo jen Los Angeles a Ottawa), od letošní sezony ale čekali obrodu. Aby ne, na draftu si z prvního místo osvojili Jacka Hughese a o den později ohlásili přestupovou bombu, když z Nashvillu angažovali P.K. Subbana, vítěze Norrisovy trofeje pro nejlepšího zadáka NHL z roku 2013 (dvakrát byl i v TOP 3).

Trenér Hynes dokonce na předsezonní tiskové konferenci plánoval útok na Stanley Cup, který Devils získali naposledy v roce 2003. A v play off se představili za posledních sedm ročníků jen jednou.

Jenže Subban své pověsti zatím nedostál. Proti Bostonu odehrál mizerný zápas, další z mnoha... Ve třetí třetině, když se lámal zápas, nejprve poslal svůj tým do oslabení, ze kterého vytěžil gól na 3:1 Pastrňák, a v polovině závěrečné periody ho jak mladšího žáčka na modré čáře „umyl“ Grzelcyk, který pak přesnou ránu propálil i brankáře Blackwooda.

Ve statistice plus/mínus je Subban s osmi zápornými body nejhorším hráčem Devils, stejnou bilanci má i další předsezonní posila Wayne Simmonds. A produktivita kanadského zadáka? Za 20 utkání slaboučkých pět bodů (2+3).

I proto se do hráče, který sám sebe před přesunem do Newarku označil za Subbanátora, který zboří Prudential Center, na Twitteru obul bývalý bitkař a ve své době nejnenáviděnější hráč Sean Avery.

King of NY ”The Subbanator” with a world-class drive by. Long season and I agree you need to keep the body fresh 💪 pic.twitter.com/8Xcy0xKekr — Sean Avery (@imseanavery) November 20, 2019

„Král New Yorku Subbanátor byl královsky obehrán. Sezona je dlouhá a já souhlasím, že bys své tělo měl držet čerstvé,“ rýpnul si bývalý spoluhráč Jaromíra Jágra v New York Rangers a narážel tak na Subbanovu oblibu různých večírků, na které to má z New Jersey na Manhattan coby kamenem dohodil.

Subban, který bere ročně neuvěřitelných 10 milionů dolarů, stále tvoří pár s bývalou americkou lyžařkou Lindsey Vonnovou. Soustředit se jen na hokej mu očividně činí problém.