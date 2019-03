Italové ovládli masák na MS. Mezi muži slaví Windisch, ženám kraluje Wiererová | iSport.cz

Wiererová měla dosud jediný individuální cenný kov ze stíhačky na MS 2016, kde skončila druhá. Po třech bezchybných střelbách přijela na závěrečnou položku s půlminutovým náskokem. Pak sice dvakrát minula, ale soupeřky toho nedokázaly využít. Stříbro získala s pětisekundovým odstupem Ruska Jekatěrina Jurlovová-Perchtová. Na bronzovou příčku se suverénně nejrychlejším během dostala navzdory čtyřem trestným kolům Němka Denise Herrmannová, která přidala bronz ke stříbru ze stíhačky.

Davidová se držela ve vedoucí skupině do druhé střelby, ale pak dvakrát chybovala a propadla se. Přidala ještě tři chyby vestoje a do závěrečného kola vběhla na 17. pozici.

Dokázala si polepšit o jednu příčku. Po závodě připustila, že horší podmínky na střelnici na tomto MS nezažila. "Foukalo, sněžilo, nebylo to úplně příjemné. Těch chyb je moc. A já jsem asi dneska na víc neměla. Ty podložky dneska strašně klouzaly, takže jsem bojovala ještě s tímhle, strašně mi to trvalo. Myslím ale, že to není nic, za co bych se měla stydět," řekla České televizi.

Maximem dvaadvacetileté Davidové, která byla v aktuální sezoně Světového poháru čtyřikrát na stupních vítězů, tak na premiérovém seniorském mistrovství světa zůstalo sedmé místo z úvodního sprintu. "Byly závody, které se mi povedly, a byly závody, které se mi nepovedly. Takže asi půl na půl," zhodnotila své vystoupení na šampionátu ve Švédsku.

V závěrečném kole se za ni propadla reprezentační kolegyně Vítková, která nechala jeden nesestřelený terč na každé z položek. "Na každé položce jedna chyba je moc v tomhle fyzickém rozpoložení. Na trati to bylo hodně náročné, tam jsem se hodně trápila," řekla. Celkově hodnotila MS pozitivně. "Tím, jak probíhala sezona, tak jsem si tady zajela nejlepší výsledky za celou sezonu," pochvalovala si biatlonistka, která se celou sezonu potýkala s pomalým během.

Na střelnici dnes zkolabovala jedna z favoritek Anastasia Kuzminová. Slovenská vítězka sprintu udělala po čtyřech chybách na obou položkách vleže a celkem s deseti trestnými koly skončila osmadvacátá.

Mezi muži bere zlato Windisch. Krupčík dvacátý

Ital Dominik Windisch napodobil krajanku Dorotheu Wiererovou a vyhrál na mistrovství světa hromadný závod biatlonistů. Tomáš Krupčík při premiéře v této disciplíně dlouho útočil na umístění v první desítce, ale po třech chybách na závěrečné položce skončil dvacátý. Michal Krčmář byl v Östersundu dlouho poslední a v závěrečném kole si polepšil alespoň na 28. pozici.

Za silného větru a sněžení rozhodovala střelba. Windisch se ocitl v čele po té, co jako jeden z mála zvládl bez chyby závěrečnou položku. Náskok udržel a radoval se z první medaile z velké soutěže. Zbytek soupeřů nechal za sebou o přibližně o 23 sekund. Ve finiši o stříbro nakonec porazil Francouz Antonin Guigonnat Rakušana Juliana Eberharda.

Lídr Světového poháru Johannes Thingnes Bö se po dvou chybách na třetí střelbě vrátil do hry o zlato, když během jednoho kola smazal půlminutové manko na vedoucího Rusa Jevgenije Garaničeva. Při poslední položce oba dlouho vyčkávali a největší favorit pak poslal všech pět ran mimo. Skončil třináctý a zkomplikoval si boj o malý křišťálový glóbus za disciplínu. Před závěrečným hromadným závodem v Oslu se na něj dotáhl dnes pátý Francouz Quentin Fillon Maillet.

Krupčík byl vleže bezchybný a i po první položce vestoje, kde udělal dvě chyby, se pohyboval v první desítce. Při poslední zastávce na střelnici dlouho profukoval dioptr, kam se mu dostal sníh, a pak musel na tři trestná kola. Propadl se na konec druhé desítky.

"Myslím si, že to nebylo tak hrozný, aby se v tom nedalo dobře odstřílet. Jasně, že mě to trochu mrzí, protože ten začátek byl výborný. Ale nedá se nic dělat, zkazil jsem si to sám. Ale ty pocity ze šampionátu jsou vesměs pozitivní," řekl České televizi jednatřicetiletý Krupčík, který na tomto MS poprvé dostal šanci ve všech individuálních závodech. Jeho nejlepším výsledkem bylo 18. místo ve stíhačce.

Krčmář udělal hned při první položce vleže tři chyby a usadil se na konci třicetičlenného závodního pole. "Hodně mě to mrzí, spíš mě to štve. Ten vítr se furt šmrdlal, nechtěl jsem cvakat moc. Po první položce jsem cvakal další čtyři doleva a dva dolů. Potřeboval jsem další dvě minuty na nástřelu, jak jsem si nebyl jistý, tak ta první položka nebyla dobrá," řekl. Pak přidal další tři omyly a posunul se jen na 28. místo. Posteskl si, že ho tentokrát nepodržely lyže.

Českým maximem v individuálních závodech na tomto MS zůstalo sedmé místo Markéty Davidové z úvodního sprintu. Čtvrtá skončila mužská štafeta, šestou příčku obsadila klasická smíšená štafeta. Světový pohár vyvrcholí od čtvrtka do neděle finálovým dílem v Oslu.

Mistrovství světa v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km):

1. Wiererová (It.) 37:26,4 (2 trest. okruhy), 2. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -4,9 (2), 3. Herrmannová (Něm.) -15,4 (4), 4. Öbergová (Švéd.) -52,7 (3), 5. Eckhoffová (Nor.) -57,7 (4), 6. Dahlmeierová (Něm.) -1:03,4 (4), 7. Röiselandová (Nor.) -1:10,1 (4), 8. Vittozziová (It.) -1:11,2 (4), 9. Perssonová (Švéd.) -1:29,7 (3), 10. Reidová (USA) -1:32,1 (4), ...16. Davidová -1:55,5 (5), 17. Vítková (obě ČR) -2:05,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 25 závodů):

1. Wiererová 852, 2. Vittozziová 852, 3. Röiselandová 753, 4. Kuzminová (SR) 724, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 614, 6. Öbergová 609, ...19. Davidová 401, 33. Vítková 203, 44. Puskarčíková 138, 78. Charvátová 31, 89. Jislová (všechny ČR) 10.

Muži (15 km):

1. Windisch (It.) 40:54,1 (3 trest. okruhy), 2. Guigonnat (Fr.) -22,8 (3), 3. Eberhard (Rak.) -23,3 (4), 4. Loginov (Rus.) -27,4 (5), 5. Fillon-Maillet (Fr.) -33,2 (4), 6. Peiffer (Něm.) -39,6 (4), 7. Eder (Rak.) -43,9 (1), 8. Doll (Něm.) -44,4 (5), 9. T. Bö (Nor.) -47,9 (5), 10. Pidručnyj (Ukr.) -48,2 (3), ...20. Krupčík -1:51,2 (5), 28. Krčmář (oba ČR) -3:03,2 (6).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 26 závodů):

1. J. T. Bö (Nor.) 1110, 2. Loginov 796, 3. Fillon Maillet 761, 4. Desthieux (Fr.) 753, 5. Peiffer 666, 6. Eder 662, ...19. Krčmář 359, 29. Moravec 251, 40. Krupčík 144, 69. Šlesingr (všichni ČR) 28.