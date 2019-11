Lék na trápení Sparty? Na Letné povolali kouče na hlavu!

Na slabou psychiku hráčů si trenér Letenských Václav Jílek pravidelně stěžoval. „Rozpoložení není ideální. Nejsme mentálně silní. Chybělo nám sebevědomí...“ opakoval po každém druhém zápase. A Blesk teď zjistil, že se vedení klubu rozhodlo na hlavách fotbalistů zapracovat!

„V průběhu podzimní části proběhlo týmové sezení s Marianem Jelínkem. Ten týmu představil svoje myšlenky, na čem si zakládá a proč je tento způsob tréninku důležitý,“ potvrdil mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Třikrát na Letné

Hlavní impulz přišel od anglického kondičního kouče Bena Ashwortha, který do Prahy přišel z Arsenalu. „V Premier League jsou zvyklí, že se někdo takový okolo týmu motá. A on se ptal, jestli tady neznají nějakého kouče, který se zajímá o psychiku. Padlo jméno Jelínek a na základě toho jsem jsem tam nakráčel,“ usmívá se muž, který byl dlouhá léta osobním mentorem Jaromíra Jágra a teď pomáhá třeba tenistce Karolíně Plíškové.

O tak »vážnou« spolupráci však v případě fotbalistů Sparty nejde. „To ne, to by znělo moc namyšleně. Já bych to nazval spíš inspirativním setkáním či pohovorem. Byl jsem tam celkem třikrát – jednou s hráči a dvakrát s realizačním týmem,“ vysvětluje Jelínek. Některé fotbalisty prý ale jeho přednáška zaujala natolik, že si u něj domluvili další individuální sezení!

Jelínek: Za výsledky nemůžu... ani v nejmenším!

Udržet vedení do závěrečného hvizdu? To byl pro sparťany dlouho neřešitelný úkol. Až po sezení s mentálním koučem se odolnost fotbalistů zlepšila. Marian Jelínek (56) však pro Blesk jakékoli ovace odmítá.

O čem tedy ta setkání byla?

„Byla to taková obecná diskuze o inspiracích v oblasti mentálu, subjektivních vztahů a tak. Neřekl bych, že bych s hráči řešil nějaké konkrétní situace.“

Po týmovém sezení se vám ale ozvali i jednotliví hráči, že?

„To proběhlo a probíhá dál. Ale jsou to ojedinělé případy, určitě to není půlka týmu.“

Vy hodně pracujete s hokejisty. Jsou fotbalisté »z jiného těsta«?

„Myslím, že je to velmi podobné. Když to řeknu ošklivě, tak je jedno, jestli kopete do balonu, nebo boucháte do puku. Strach z prohry je prostě strach z prohry. Kdybychom se bavili o rozdílech muž – žena nebo o sportu jednotlivců, tak tam je to trošku jiné. Ale u týmových her ne.“

Spartě se před reprezentační pauzou začalo dařit, vidíte za tím i svůj rukopis?

„To vůbec! Absolutně ne, ani v nejmenším. (úsměv) Jen si třeba napíšeme s Benem (Ashworthem), já jim pogratuluju a samozřejmě z toho mám radost.“