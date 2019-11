Radost Patrika Bartošáka. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu v Bratislavě Německo 5:1 a po čtyřech letech postoupili do závěrečných zápasů o medaile. • Barbora Reichová (Sport)

Patrikova láska Dominika (24), s níž má od května syna Damiána, už dříve Blesku řekla: „Nerozešli jsme se a Patrik na mě nikdy v životě nevztáhl ruku.“ Ne všichni ale jejím slovům věřili, a spekulace se proto rojily stále dál.

Nyní jim však drobná brunetka veřejně na Instagramu udělala přítrž. I když nějaké problémy připouští, ukázala, že za svým partnerem stoprocentně stojí. Na sociální síti umístila krátké video z auta, označila zde Bartošákův profil, zatímco v pozadí zní hit Naše cesty od zpěváka Marka Ztraceného.

„Naše cesty rovný, anebo klikatý, všechno bude dobrý. Jsme jenom já a ty, křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení. Za sucha, za deště, stále jsme to my, cest je plno, my dva jsme jen jedno,“ zní slova písně, která hrála u Dominiky v autě.

Bartošák skončil 15. listopadu v Třinci pro hrubé porušení životosprávy. Muži zákona jej údajně nalezli na benzinové pumpě v autě pod vlivem alkoholu a drog. Podle informací Blesku policii zavolal sám reprezentační gólman, který se chtěl zabít.

Vzápětí přerušil kariéru a rozhodl se podstoupit léčbu. „Dostal jsem do osobních problémů. V poslední době bojuji s psychickým onemocněním, které jsem bohužel řešil v kombinaci s alkoholem. Svoji situaci si uvědomuji, vyhledal jsem odborníky a podstoupím léčení. Pevně věřím, že vše překonám a brzy se vrátím k hokeji,“ sdělil Bartošák ve svém prohlášení.