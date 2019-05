Jak trenéři nároďáku vyřeší gólmanský rébus? Domů asi pojede Kovář | iSport.cz

Popravdě mě trochu zaskočilo, když trenéři i s generálním manažerem Petrem Nedvědem zcela resolutně prohlásili, že pokud Francouzovi skončí klubová sezona, budou mít eminentní zájem, aby na Slovensko přijel.

Ne snad, že by na to gólman, který aktuální sezonu odchytal na farmě Colorada v AHL, neměl. Chraň pánbůh. Spíše mě to překvapilo z pohledu nedůvěry v tandem Patrik Bartošák – Jakub Kovář. Oba v přípravě prokázali kvalitu. Pravda, Kovářovi se vedlo o kapku hůř, přesto mu máloco můžete vyčítat. V KHL ukazuje stabilní kvalitu roky. Letos například odchytal 50 zápasů s průměrem 1,78 gólu na utkání a úspěšností 93,9 procent. Klobouček.

V Bratislavě se s ním počítalo jako s brankářem číslo jedna až dva. Očekávalo se, že se s Bartošákem ve skupině prostřídá a podle výkonnosti se pak vykrystalizuje opora pro zápas(y) play off.

Příjezdem Francouze to ale podle mě skončí tak, že Kovář dostane černého Petra a pojede domů. Určenou trojkou bude Šimon Hrubec, Kovář určitě nebude chtít namísto „slíbené“ pozice vysedávat na tribuně, na utkání koukat zpod kšiltovky, a v trénincích do sebe nechal pálit puky. To těžko.

Říha mu potřese rukou a gólman Jekatěrinburgu odfrčí na zaslouženou dovolenou. Nic nekorektního, tak to bohužel na mistrovství světa občas chodí. Ubyl by tak další člen avizovaného evropského jádra. Upřímně si ale říkám… Že by byl Francouz natolik exkluzivní posilou, kvůli které pošlu domů frajera, který je v přípravě na šampionát už téměř šest týdnů, je s týmem v Bratislavě a doteď se s ním počítalo do elitního dua? Nevím, nevím.

Ale budiž, trenéři se tak rozhodli. Příště bych však také pochopil Kubu Kováře, který už by se třeba mohl z pozvánky do reprezentace omluvit a s díky odmítnout.

HOKEJOVÝ INSIDER přímo z Bratislavy: Poradí si Říhovi svěřenci se Švédskem? Přivezou medaili? 1080p 720p 360p REKLAMA

Říha je zpátky v Bratislavě. Tady mě lidé uznávají, říká kouč. Promluvil i o zápase se Švédskem 1080p 720p 360p REKLAMA