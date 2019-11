Šéf Kverka o situaci v Pardubicích či trenérech: Panika nic nevyřeší | iSport.cz

Od reprezentační pauzy zápasí Pardubice s nezdary. Doma je obrala Olomouc, po ní Zlín, ztratily dvoubrankový náskok ve Vítkovicích a v Kladně. Sumář? Čtyři porážky o chlup.

Teď je čeká sedm zápasů v řadě se sedmi nejlepšími celky extraligy. „Proti týmům z horní poloviny tabulky hrajeme lepší hokej,“ věří sportovní manažer Jaromír Kverka, že se Dynamo ze dna zvedne.

Pardubice padají do podobné kaše jako před rokem, kdy se klub zachránil až v baráži. Začíná být i z vašeho pohledu situace hodně zlá?

„Nepovedl se nám zápas se Zlínem, to vypadalo naprosto strašně, pravda. Ale o nějaké kaši bych nemluvil. V neděli jsme vedli v Kladně 2:0, nastřelili dvě tyče a prohráli 2:3. Na tým to padá hlavně z pohledu psychiky a jsem si plně vědom, že naše situace není jednoduchá. Na druhou stranu, není to bezvýchodná situace, nedostáváme od nikoho žádné příděly. Prohráváme o gól a neumíme zápasy lámat v náš prospěch.“

Ale není tohle právě ještě horší na psychiku celé kabiny?

„Ještě horší by bylo, kdyby mužstvo vidělo, že na to nemá. Ale to se neděje. Mužstvo má kvalitu, aby dokázalo vyhrávat. Jenže vždycky nastane nějaký důvod, proč to nevyjde. Někdo udělá chybu, nepadne nám tam gól, to je náš velký problém. Nedáváme góly.“

Nejste překvapený, kam všechno uteklo? Před reprezentační pauzou jste se zvedali, od té doby má výkon sestupnou linku.

„Dovedeme hrát lepší zápasy proti týmům z první půlky tabulky. Hrajeme tam dobrý hokej, soupeři se přizpůsobíme. Bohužel zápasy s týmy kolem nás zvládnout nedovedeme, soupeře nepřetlačíme.“

Hovorka nenaplnil očekávání

Což jsou ale právě vaše klíčové zápasy, proto jste přikovaní dole.

„To je pravda. Budeme se snažit mužstvo nějak nastartovat a sháníme adekvátní posily do útoku.