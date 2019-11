Dojemné díky! Mourinho připravil klukovi s míčem nezapomenutelný zážitek

Callum Kohouty na začátku týdne nakopl k triumfu 4:2 a bezprostředně po duelu se za pohotovost dočkal velkého ocenění. „Inteligentní kluk. Skvěle čte hru. Tak jako já, když jsem byl podavač,“ klaněl se mu sám velký kouč Tottenhamu Jose Mourinho, který hned po gólu běžel kluka za lajnou obejmout.

Hoch zprvu nechápal, co se vlastně děje. Trefu Kanea ani neviděl. „Musel jsem se totiž starat o míč, který opustil hrací plochu. Pak jsem slyšel rachot na tribunách a zaregistroval, jak se Harry raduje,“ popisoval životní zážitek pro klubový web.

Mourinho hugging the ballboy who helped in the goal

The special one is backpic.twitter.com/BeKtt4cKC5