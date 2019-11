Mourinhova paráda: objal podavače za asistenci, omlouval se za střídání | iSport.cz

Švédský útočník Zlatan Ibrahimovic by mohl po skončení angažmá v MLS posílit Tottenham, kam do role trenéra nastoupil José Mourinho • Koláž iSport.cz

Úvodních dvacet minut bylo pro „kohouty“ a Mourinha jako z hororu. V 6. minutě napřáhl zpoza vápna Youssef El Arabi, o necelou čtvrthodinu později nedůraz v pokutovém území potrestal Nélson Semedo a rázem to bylo 0:2.

Mourinho dlouho neváhal a ve 29. minutě se rozhodl posílit útočnou sílu Tottenhamu. Stáhl defenzivního záložníka Diera a na hřiště poslal dánského šikulu Christiana Eriksena.

Po zápase pak přiznal, že nejtěžším momentem pro něj nebyly góly soupeře, ale právě vystřídání anglického reprezentanta, kterému se prý hned v šatně za tento tah omlouval.

Zároveň zdůraznil, že nešlo o špatný výkon jeho svěřence. „Ublížilo to hráči a ublížilo to mně, ale udělal jsem to pro tým. Prohrávali jsme 0:2 a já potřeboval jiný typ hráče na spolupráci s Dele Allim,“ vysvětloval šestapadesátiletý kouč.

Právě Alli v závěru poločasu snížil a po návratu ze šaten domácí zvyšovali tlak směrem k vyrovnání. A zadařilo se v 50. minutě, kdy k brance pomohl i pohotový podavač míčů.

V momentě, kdy byla hostující obrana rozhozená a otevřená, chlapec rychle vhodil náhradní míč Sergi Aurierovi. Jeho bleskový aut mířil za obranu na Lucase, který přesně našel kanonýra Spurs Harryho Kanea. Ten se nemýlil a v tu chvíli vsítil svůj pátý gól v pátém zápase aktuálního ročníku Ligy mistrů.

Mourinhově zraku neušlo, kdo celou akci pomohl „založit“ a branku šel oslavovat právě s malým hrdinou okamžiku. S ním si nejprve plácnul a následně ho i objal.

„Mám rád chytré podavače. Já jsem byl jako dítě skvělý podavač a on byl prostě taky úžasný. Je vidět, že rozumí fotbalu, dobře čte hru a není tu jen od toho, aby koukal. Takhle si připsal asistenci,“ ocenil chlapce portugalský trenér.

„Byl to pro něj velký okamžik, na který nikdy nezapomene. Chtěl jsem ho po zápase pozvat do šatny, ale pak už jsem ho nemohl najít,“ dodal.