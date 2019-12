Zásah na citlivém místě! Neplatiči alimentů soud zakázal chodit na fotbal

Právní zástupkyně poškozené Sylvina Carrerová médiím řekla, že s návrhem zakázat Suárezovi chodit na fotbal přišla poté, co se zjistilo, že nemá stálý příjem. Zároveň o něm bylo známo, že má spoustu dresů a suvenýrů Bocy Juniors.

Dostal také zákaz navštívit koncert chilské zpěvačky Mon Laferte, i když už měl koupené lístky a letenku do Buenos Aires.

„Je to poprvé, co jsme udělali něco takového, ale je to zároveň nástroj na lidi, kteří si neuvědomují, že na prvním místě jsou jejich děti a až poté to ostatní,“ uvedla Carrerová.