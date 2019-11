Pulpit v kotli Interu: Když se daří, je slávista každý. Slyšel jsem nadávky | iSport.cz

Inter má v srdci. A nijak se tím netají. Když trenér Martin Pulpit zjistil, že byl milánský kolos nalosován do základní skupiny Ligy mistrů ke Slavii, okamžitě začal řešit lístky do Edenu. Oproti tuzemským zvyklostem ale vyrazil přímo do sektoru hostů, což na sociálních sítích od řady příznivců sešívaných schytal. „Do Itálie jsem na Inter jezdil i v dobách, kdy hrál kolem desátého místa. Pochybuju, že by byl Eden vyprodaný, kdyby Slavia byla v lize pátá nebo osmá. Teď je každý slávista, když se klubu daří,“ říká zkušený kouč v rozhovoru pro iSport.cz.

Kdy se vás uzrálo rozhodnutí, že se na utkání vyrazíte osobně podívat?

„Hned po losu jsem byl přesvědčený, že půjdu. Chtěl jsem využít toho, že můj oblíbený klub hraje v Praze. Bylo by špatné od fanouška Interu, kdyby se nešel podívat.“

Hned jste věděl, že půjdete do hostujícího sektoru?

„To bylo dané od začátku. Přes náš český fanklub, jehož jsem členem, jsme měli objednané lístky.“

Jak jste si užil atmosféru?

„Myslím, že byla výborná. Přijelo hodně Italů. Chovali se slušně, celý zápas fandili. Bylo vidět, že jsou s hráči na jedné vlně. Už během rozcvičky vyvolávali jejich jména, ti jim okamžitě mávali. Po každé brance hráči běželi slavit ke kotli, podělili se o radost. Symbióza mezi hráči a fanoušky je na vysoké úrovni.“

Taky jste slavil?

„Jasně, ruce vylétly nahoru. Interu fandím a chci, aby konečně udělal nějaký pořádný úspěch. Už na něj čeká dlouho.“

Někteří fanoušci Slavie se na sociálních sítích netajili tím, že se jim vaše rozhodnutí nelíbilo...

„Fanouškům Slavie se to hodně nelíbilo, to jsem pocítil už v tramvaji cestou ze zápasu.“

Co se stalo?

„Měli na mě narážky, nadávali. Jeden už byl skoro agresivní, ale já mám na rozdíl od jiných fanoušků čisté svědomí. Svým klubům fandím věrně. Na Bohemku jsem chodil, když hrála třetí ligu, do Itálie jsem na Inter jezdil i v dobách, kdy hrál kolem desátého místa. Pochybuju, že by byl Eden vyprodaný, kdyby Slavia byla v lize pátá nebo osmá. Teď je každý slávista, když se klubu daří. Ale dřív, když takové úspěchy nebyly, tak myslím, že někteří do Edenu ani nechodili. Dneska ze sebe dělají velké slávisty. Já mám vůči svým klubům naprosto čisté svědomí.“

Jak byste utkání zhodnotil?

„Určitě je to zaslouženější výhra pro Inter. Ale hlavně v prvním poločase byla Slavia v některých mikrosituacích lepší. Byla preciznější a poctivější v presinku, měla lepší pohyb ve středu hřiště, sbírala odražené míče. Měla dobře pohlídaná autová vhazování Interu, on z nich nebyl prakticky vůbec nebezpečný. Slavia se po svých autech naopak dostávala do kombinace. Měla tam zajímavé momenty, ale v rychlosti práce s balonem, kombinaci a přesnosti zakončení byl rozdíl. Tyhle faktory jsou na straně západoevropských mužstev.“

Dá se říct, že se Inter z prvního vzájemného utkání ve skupině poučil?

„Inter je na začátku cesty, zápas od zápasu jde nahoru. Vyhrál všechna venkovní utkání v italské lize, to je famózní. Naposledy vyhrál v Turíně na těžkém terénu 3:0 a předvedl výborný výkon. Proto myslím, že se Slavia měla lépe připravit. U Lukaka byl Michal Frydrych, ale i v italské lize ho některé týmy zdvojují a zajišťují. To se musí, je to výjimečný hráč, střílí pravidelně góly. Po téhle stránce mě Slavia zklamala, že Frydrycha nezajišťovala. Myslel jsem, že začne defenzivněji, vsadí na vyššího a pracovitějšího Takácse. Stanciu se mi moc nelíbil. Nejlepší hráč Slavie pro mě byl Ševčík, ten byl výborný.“

