Stovka fanoušků si počkala na vedení Pardubic: Salfický, ty jsi hov...! | iSport.cz

Takhle negativní nálada v Pardubicích za poslední roky ještě nebyla. Nikdy. A to klub hrál dvakrát v krátké době baráž. Po zápase čekalo přibližně 100 pardubických fanoušků před kabinou a dožadovalo se, ať přijde někdo z vedení. Generální ředitel Martin Sýkora mezi namíchnutý dav nedorazil. Místo něj nastoupili bývalý generální manažer Dušan Salfický, který má po odvolání Jaromíra Kverky znovu přímý vliv na sportovní vedení klubu a s ním primátor Martin Charvát.

Ani náhodou nešlo o žádný přátelský pokec. Na Salfického z několika centimetrů pršely dotazy. Proč skončil Tomáš Rolinek? Proč odešel Miloš Holaň? Kdy se klub zvedne? Navíc si musel vyslechnout hodně hlasité skandování: „Salfický, ty jsi hov...“ Poprvé příznivci Dynama dali najevo nespokojenost takhle ostrým způsobem. Došla jim trpělivost.

V klubu se toho totiž změnilo zase docela dost, po hráčských vyhazovech se čistila kancelář. Ještě v pondělí dával Jaromír Kverka velký rozhovor pro deník Sport, kde rozebíral, jak Pardubice zvednout z poslední příčky. Tématem byla i jeho pozice. „Taky se může stát, že skončím. Nejsem hlupák, abych si neuvědomoval, že i takový krok může přijít. Ale nezabývám se tím, spíš mě zajímá, jak vylepšit kádr,“ vykládal. V pátek se Kverka dozvěděl, že je bez práce.

Tohle nepochopim, vždyť pod jeho taktovkou máme letos 2 ze tří možnejch bodů tak co těm lidem je pic.twitter.com/39ikdo5kqz — Karel Málek (@karl__karlsson) November 29, 2019

Podle oficiálního stanoviska klubu se takhle rozhodlo představenstvo s tím, že sportovní úsek bude „řízený v kooperaci Dušana Salfického, hlavního trenéra (Radka Bělohlava) a skauta klubu (Jana Koláře)“. V překladu to znamená, že dvoučlenné představenstvo ve složení Dušan Salfický a generální ředitel Martin Sýkora odvolalo Kverku, aby měl větší zodpovědnost zase Salfický. V pondělí zasedne dozorčí rada, která zase může všechno změnit, nebo naopak vše posvětí. „Současný stav sportovního úseku i neuspokojivé výsledky A týmu nás přiměly k personálnímu zásahu týkajícího se zodpovědné osoby,“ vysvětloval výpověď pro sportovního manažera Sýkora.

V průběhu celého utkání se z domácího kotle linuly pokřiky proti pardubickému vedení. Svoje schytal i trenér, když fanoušci pravidelně spouštěli: „Bělohlav ven“. Nezáleželo, jestli Pardubice vedly 2:0, nebo prohrávaly. Dost jasně se kotel vymezil i proti asistentu Otakaru Janeckému, proti kterému nachystal menší choreo v první komerční přestávce. Mluvilo o tom, že dřív byl pro ně legenda, teď je pro ně krysa. „Je to hodně nepříjemné. Vedete a všichni dostávají nálož. Myslím, že by to mělo být poučení pro nás všechny v klubu. Podle mě je potřeba, aby veřejnost věděla všechny informace, pak by třeba nechala klub pracovat,“ komentoval trenér pokřiky na svoji osobu. Důvod, proč tak extrémní zloba padla i na něj? „Budete se muset zeptat jich,“ slušně odvětil Bělohlav. „Hlavně nám vadí, jak si klub vede, jak vypadají přesilovky, chceme pořádného trenéra,“ zněly pak odpovědi z davu.

Zde inkriminovaná popelnice pic.twitter.com/ETptcctPw2 — Karel Málek (@karl__karlsson) November 29, 2019

„Pro mě je to zkušenost, opravdu je třeba, aby fanoušci byli informováni, to je základ. Ať tady bude kdokoliv, když vedete 2:0, měli by lidi podporovat klub, ne odvolávat jakéhokoliv trenéra nebo manažera. Kluci chtěli jít po zápase na obvyklou děkovačku, doma jsme dlouho nevyhráli, ale fanoušci na ně nepočkali, to je taky škoda,“ dodal pardubický trenér. Dav už totiž tou dobou spěchal před kabiny, aby si od plic promluvil s vedením.

Přitom tohle byl z pardubického pohledu zápas, kde byste čekali, jak fans budou mít ruce nahoře a slavit. Dynamo vedlo 2:0, znovu vypnula hlava, náskok ztratilo a Plzeň otočila. Jenže Rhett Holland srovnal při power play a Juraj Mikuš v prodloužení rozhodl o druhém pardubickém bodu. „Musíme být naštvaní hlavně na sebe, že jsme měli výpadek a zápas zase málem pustili. Konečně je z toho ale výhra, ani nevím, kolik zápasů jsme na ni čekali,“ vykládal Mikuš.

Během rozhovoru se několikrát zastavil. Nešlo držet pozornost, protože jen jedny plechové dveře dělili hráče s klubkem novinářů a rozzuřené fans provolávající svoje hesla. Když padl dotaz, jak jemu se hrálo v prostředí, kdy příznivci podporují hráče, ale ženou na vedení, byl hodně zdrženlivý: „My se to snažíme nesledovat. Ale dál bych to nechtěl komentovat.“

Každopádně klub čeká hodně práce, aby si své příznivce naklonil zpátky. Zuřili, i když se Dynamo vyhrabalo z posledního místa.

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 4:3p. V divokém zápase bralo Dynamo dva body

Pardubice - Plzeň: Hostující Jank atakoval u mantinelu Kousala, toho přijel pomstít Mandát

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:31. Machala, 34:08. Mikuš, 59:49. Holland, 60:21. Mikuš Hosté: 41:31. Straka, 44:10. Vráblík, 47:00. Moravčík Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář, T. Voráček, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Mandát, R. Kousal, Blümel – Machala, Harju, D. Kindl – Kusý, T. Knotek, Rouha – M. Beran, Pochobradský, Matýs. Hosté: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Jank, Vráblík, Moravčík, L. Kaňák, Houdek – Kantner, Mertl, Gulaš – V. Němec, Kracík, Rob – Straka, Kodýtek, Eberle – Malát, Přikryl, Kolda. Rozhodčí Obadal, Šír – Rampír, Špringl Stadion enteria arena Návštěva 6674 diváků