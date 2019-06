Argentina zdolala Katar a na Copa América jde dál, trefil se i Agüero | iSport.cz

Argentinci měli po dvou zápasech Copy América pouze bod za remízu 1:1 s Paraguayí, kterou zajistil gólem z penalty hvězdný Lionel Messi. V dnešním klíčovém utkání v Porto Alegre uklidnil bílomodré už ve 4. minutě Lautaro Martínez z Interu Milán, který otevřel skóre poté, co vystihl špatnou rozehrávku Katařanů.

Argentina pak dlouho nedokázala proti asijským šampionům přidat pojistku, dočkala se až v 82. minutě díky kanonýrovi Manchesteru City Sergiu Agüerovi.

Z druhého místa tak Argentina prošla do čtvrtfinále, v němž se v pátek střetne s Venezuelou. Hostující Katar je vyřazen, Paraguay bude se dvěma body čekat na zbývající výsledky základní části, zda projde do play off z třetího místa.

Kolumbie napodobila domácí Brazílii a také ona prošla skupinou bez inkasované branky. Již s jistotou čtvrtfinále se o její vítězství nad Paraguayí zasloužil gólem z 31. minuty Gustavo Cuellar.

Copa América, mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale v Brazílii:

Skupina B:

Argentina - Katar 2:0 (1:0)

Branky: 4. Martínez, 82. Agüero.

Kolumbie - Paraguay 1:0 (1:0)

Branka: 31. Cuellar.