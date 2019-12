Hašek a prezident? Legendární brankář promluvil o svých plánech

Po vítězství na olympijských hrách v Naganu se Českou republikou sborově neslo skandování: „Hašek na Hrad!“ O 21 let později bývalý brankář Dominik Hašek uvažuje, že se vydá do boje o post prezidenta. Ve studiu O2 TV Sport prozradil, jaké má nyní nejen politické plány.

O přestávce víkendového zápasu Pardubic se Spartou odpovídal Dominik Hašek na otázky moderátora Jana Homolky. Kromě hokeje se ale dostalo i na téma z jiného ranku. Bývalý brankář se totiž netají tím, že chce kandidovat na prezidenta České republiky.

„Je to možné. Politika mě zajímá. Čtu si a sleduji to. Po pravdě mám příští rok jiné plány. Stále mě nejvíce zajímá to, co dělám teď. Tedy nápoje. Co bude za dva, za tři, za pět let těžko odhadovat,“ řekl Hašek, který kromě hokeje, politiky a podnikání má ještě jednoho velkého koníčka.

„Je myslivecká sezona. Musel jsem zrušit pozvání na hon, ale rád jsem tady v Pardubicích na hokeji,“ smál se nimrod Hašek.