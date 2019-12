Ledecká vydělala balík. Trumfne v zimě Koukalovou?

Ester Ledecká v tréninku na úvodní sjezd sezony • Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Ester to sekne i v zimním oblečení • Ondřej Pýcha Red Bull Content Pool

Zlato a brambora. Ester Ledecká (24) začala sezonu famózně. Tři závody jí stačily k tomu, aby na svém kontě nashromáždila už 1,2 milionu korun. Že by byl v ohrožení zimní rekord biatlonistky Gabriely Koukalové, která před čtyřmi lety vydělala 6,3 milionu?

Za páteční triumf 1,05 milionu kaček, 150 tisíc za sobotní čtvrté místo a 12 tisícovek za včerejší pokažený superobří slalom (dojela třicátá). To je výplatnice Ledecké. „Mám z toho radost. Myslím, že jsme to vykopli dobře,“ radovala se Ester, která má po úvodním víkendu na kontě skoro stejnou částku, jakou na lyžích a snowboardu vydělala za celou minulou sezonu.

Nabízí se tak otázka, jestli může v historickém českém finančním žebříčku ohrozit biatlonistku Koukalovou, které patří dokonce první dvě příčky. Gabča si ve své nejlepší sezoně, kdy ovládla celý Světový pohár, vystřílela 6,3 milionu korun.

Ester ji ohrožovala už před dvěma lety, a to díky prémiím za dvě olympijská zlata. Tentokrát by Ledecké mohlo pomoct, že odměny v alpském lyžování jsou ze všech zimních sportů suverénně nejvyšší. Vítězka biatlonového závodu bere jen třetinu toho co nejlepší sjezdařka.

Ledecká by však musela pravidelně stát na stupních vítězů. Což není nemožné – raný úspěch ji totiž rozhodně neuspokojí. „Jak říká můj děda: Každá sláva trvá do půlnoci,“ citovala hokejového mistra světa Jana Klapáče.