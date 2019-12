Už sám let na dovolenou si Cibulková s Navarou užívali. • Instagram

Slovenská tenistka Dominika Cibulková má ráda módu a na jejím Instagramu je to vidět. • Instagram

Dost bylo spekulacím, proč bývalá tenistka Dominika Cibulková přibrala. Změna postavy slovenské krásky je úplně přirozená – s manželem Michalem Navarou totiž čeká prvního potomka. Oznámila to na Instagramu s fotkou z pražského nábřeží a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jako jedna z prvních blahopřála další „těhulka“ Lucie Šafářová.

„Jsem nadšená, že vám můžu říct, že brzy budeme tři,“ ukončila všechny domněnky Dominika Cibulková. Na fotce z pražského nábřeží je ona, manžel Michal Navara a snímek z ultrazvuku. Je jasno – bývalá světová čtyřka se po konci tenisové kariéry chystá na novou životní roli, bude maminkou.

Reakce na Instagramu na sebe nenechaly čekat. Vedle tisíců srdíček od fanoušků přibývají také vzkazy bývalých kolegyň a soupeřek. „Gratulujeme, vítej v klubu,“ napsala za sebe i Tomáše Plekance Lucie Šafářová, kterou čeká porod prvního potomka každým dnem.

Podobný vzkaz přišel i z profilu Karolíny Plíškové a dalších tenistek, radost s Cibulkovu sdílí Španělka Garbiňe Muguruzaová, Flavia Pennettaová nebo Dinara Safinová.

O těhotenství 30leté tenistky se spekulovalo minimálně od listopadu, kdy byla spatřena na gynekologicko-porodnické klinice.

„Kdybych byla těhotná, tak bych vám to stejně v této chvíli určitě neřekla,“ usmála se tehdy. „S manželem jsme spolu devět let. Oba máme ideální věk na to, abychom nad tím začali uvažovat. Zatím všechno v našem vztahu šlo tak, jak mělo, takže věřím, že i dítě přijde ve správný čas,“ řekla tenistka.