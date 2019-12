Hokejový mistr světa Čáslava se přiznal ke kokainu: Šňupal víc, než tvrdí?!

Policejní hlídka si na Čáslavu počíhala loni v červnu a stěr na drogy vyšel pozitivně na kokain. „Čekali na mě, bylo to na udání,“ ohlíží se nynější pardubický asistent (tehdy ještě hráč) v rozhovoru pro deník Sport, kde popisuje, jak se mu bílý prášek »dostal« do nosu.

„Účastnil jsem se jednoho večírku mimo Českou republiku. Skončil v neděli, v pondělí bylo volno a v úterý jsem poprvé sedl do auta. Měl jsem pozitivní stěr, ale pořád jsem si říkal, že nebudu mít v krvi hodnoty, jaké jsem měl. Od užití látky uplynulo docela dost času,“ tvrdí Čáslava. Jenže tahle obhajoba tvrdě naráží při konfrontaci s fakty!

Do zítra pryč

Blesk oslovil známého protidrogového experta Josefa Radimeckého, který Čáslavově verzi vůbec nevěří. „Kokain se v těle odbourává poměrně rychle. Že by ho chytili až dva dny po užití? To je velmi nepravděpodobné. Okolo 24 hodin máte ještě šanci, že vám stopy kokainu najdou, maximálně 36 hodin. Běžně se ale odbourá hned další den,„ vysvětluje adiktolog.

Podle doktora Radimeckého by tak musel Čáslava být těžce závislý, aby ho policisté při kontrole odhalili. “Pokud by užíval kokain týden v kuse několikrát denně, pak se látka z těla samozřeujmě odbourává déle. Takže pokdu byla party několikadenní, mohl by mít možná nějaké stopové množství. Ale dva dny mi opravdu přijdou jako moc dlouhá doba. Spíš si myslím, že to musel užít před kratší dobou,„ říká.

Mistr světa z roku 2010 se přitom ve zpovědi doslova hájí, že si na akci jen "nedal bacha" . A navíc ho prý někdo udal, což s odstupem dvou dnů od onoho večírku, navíc v zahraničí, vypadá dost podivně.

Místo pravdivé zpovědi se tak Čáslava zřejmě dostává do další a další pavučiny lží...