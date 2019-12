Bělohlav o konci v Pardubicích, kauze Čáslava i pravdě, která klubu chybí | iSport.cz

SESTŘIH: Pardubice - Kometa Brno 6:2. Vítězství Dynama řídili Tybor s Kousalem VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vnímáte odvolání po šestibodovém víkendu a výhrách se Spartou a Kometou?

"Když se vrátíme k poslednímu měsíci, nebo k posledním dvěma týdnům, tak to bylo připravené, ne? Počítal jsem s tím každým dnem. Jsem šťastný, že jsme zůstali na kontakt s týmy nad námi a poslední víkend jsme si užili. Bylo to tedy občas nepříjemné vůči mé osobě, někdy to bylo i nefér, hlavně vůči Otovi Janeckému. Ale většina fanoušků asi byla nadšená, jak zápasy se Spartou a Kometou dopadly, byl to i pro ně úžasný víkend. A že šéfové mají jiný názor? Tak mají.“

Jen si říkám, že trenéři se obyčejně vyhazují po porážkách. Udělat takovou věc po dvou výhrách je minimálně dost nestandardní, ne?

„Tým potřebuje podporu a z kanceláří ji nemá, z radnice taky ne. Tak nemá smysl v tom pokračovat. Mají jinou vizi, na to mají právo. Budu přát hráčům, aby se posouvali dál v tom, co jsme udělali, to si přeju opravdu moc. Kluci se rvou, není jich v Pardubicích zrovna hodně. Někteří hrají první extraligové zápasy, střídali jsme si některé mladé s Ujčou (Viktorem Ujčíkem) v Jihlavě, aby měli zápasový rytmus. Někdo hrál ještě v Přerově, někdo v Prostějově. Takhle to fungovalo.“

Jste naštvaný?

„Mrzí mě, že nemůžu jít s kluky dál. Jinak se mi ale strašně ulevilo.“

Protože je pryč tlak?

„Ne, tlak vás nutí k výkonům. Spíš je pryč hrozné chování některých lidí, chování navedených fanoušků, kteří na mě křičeli...