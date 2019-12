Cibulková dává svým fanouškům to, co si přejí. • Instagram

Rodačka z Bratislavy si v požehnaném stavu užívá každou vteřinu. „Hlavně jsem ráda, že je všechno v pořádku,“ řekla spokojeně slovenským novinářům Cibulková. „Jen první tři měsíce jsem byla dost unavená.“

Že pod srdcem ochraňuje nový život, považuje za zázrak. „Je to tak neskutečné, že jsem se první měsíce těhotenství těšila, až mi vyroste břicho,“ culila se Dominika. Její přání se rychle stalo realitou. „Až maminka říkala: Proboha, takové břicho jsem já měla v šestém měsíci,“ dodala.

Cibulková ale je teprve na začátku dlouhé cesty. „Termín porodu vychází na začátek června,“ prozradila s tím, že těhotenství zase tak moc neprožívá. „Na všechno jsem velmi zvědavá, ale nejsem taková ta šílená maminka, co by četla všechny knížky a nějak to sledovala. Radím se s lékařkou, ale jinak to nechávám spíš plynout.“

Ani výbavičku předčasně nenakupuje. „To má svůj čas,“ má jasno sympatická Slovenka. Pohlaví potomka už ale s manželem Michalem vědí. „I jméno máme vybrané, ale ještě si to chceme nechat pro sebe. Bude ovšem typicky slovenské.“