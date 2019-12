Finský sen. Brankář poprvé nastoupil a hned dal gól! Životní zážitek, zářil | iSport.cz

PŘÍMO Z MOSKVY | Tomu se říká premiéra. Finský brankář Frans Tuohimaa se ve 28 letech dneska poprvé postavil do reprezentační brány. V rámci Channel One Cupu přispěl k výhře 5:1 nad Švédy nejenom perfektním výkonem, ale i gólem! Ano, chvíli před koncem skóroval do odkryté klece… „Je to neuvěřitelný pocit. Životní zážitek,“ vykládal chvíli po zápase.

Běžela 59. minuta, severský soupeř odvolal svého strážce klece. Jak to tak bývá, jeho finský protějšek Frans Tuohimaa to zkusil přes celé hřiště. A vida. Povedlo se! Puk pomalu doklouzal do klece, jeden ze Švédů se marně po puku natahoval.

„Trénuju už hodně dlouho, ale tohle jsem mockrát neviděl. Opravdu ne,“ říkal finský kouč Jukka Jalonen. „Je to pro něj první zápas za národní tým, a hned tohle. Fakt neuvěřitelné.“

Finského brankáře dlouho zpovídala tamní televize, potom prohodil pár vět i v angličtině. „Ano, je to pro mě první gól,“ potvrdil brankář, jenž chytá za IFK Helsinky a právě dneska si za seniorskou reprezentaci odbyl premiérový zápas. A hned s gólem!

„Je to úžasný pocit, k tomu nemůžu říct nic jiného. Je to neuvěřitelné. Opravdu je to jeden ze životních zážitků,“ vykládal Tuohimaa, jenž přiznal, že už to v minulosti párkrát zkoušel. Ovšem až teď se střela přes celé hřiště ujala.

„Je krásné vidět, jak puk klouže do branky. I když v závěru jsem měl trochu strach, protože na konci se zdálo, že puk půjde mimo. Ale nakonec to tam spadlo. Takže paráda,“ dodal finský hrdina, který hned na ledě sbíral gratulace od spoluhráčů.

„Co mi říkali? Nic moc. Gratulovali mi,“ pousmál se. Nejdůležitější pro něj bylo, že mužstvo vyhrálo. „To je pro mě to nejdůležitější. Jak říkám, nemohlo to být lepší…“

Finové vyhráli 5:1 a oklepali se tak po čtvrteční porážce v nastavení s českým týmem.