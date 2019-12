Krpálek je jednička! Český borec veze z Číny stříbro, potrápila ho záda | iSport.cz

Lukáš Krpálek je zase světová jednička! Postupem do finále turnaje Masters v Čching-tao si zajistil první místo v žebříčku nad 100 kg. Olympijský vítěz z Ria je tak nejen prvním mistrem světa ve dvou nejtěžších váhových kategoriích, ale také jako první judista v historii drží post nejlepšího světového borce na tatami už ve druhé váze. Z Číny veze stříbro, do zápasu o titul kvůli potížím se zády nenastoupil.

Lukáš Krpálek se nijak netajil tím, že na turnaj Masters do Číny jede hlavně kvůli tomu, že má šanci získat post světové jedničky váhové kategorie nad 100 kilogramů, který dosud patřil Guramu Tušišvilimu. Postupem do finále český judista pobral takovou porci bodů, která mu na překonání absentujícího Gruzínce stačila. Chtěl ještě bojovat o vítězství, ale do finále proti Japonci Hisajošimu Harasawovi, které mělo být reprízou zápasu o zlato na mistrovství světa v Tokiu, ze zdravotních důvodů nenastoupil.

Záda se Krpálkovi poprvé ozvala v druhém duelu proti Kokoru Kageurovi. „Byl to těžký zápas. S Kageurou jsem měl bilanci 2:1 a ve všech třech případech se rozhodlo až v prodloužení. I tentokrát byl na mě víc než dobře připravený. Cokoli jsem chtěl udělat, on na to vteřinu předtím zareagoval. Jednu chvíli jsem byl v držení, ale naštěstí jsem se z toho dostal a zápas vyhrál pouze na aktivitu,“ popsal devětadvacetiletý český borec.

Zdravotní problémy se naplno projevily v semifinále s Davidem Mourou z Brazílie. „Ten zápas neprobíhal úplně hladce. Kdykoli jsem se měl narovnat a nastoupit do nějakého chvatu, záda mě tam nepouštěla. Hodně to bolelo,“ vysvětlil Krpálek. „Byl jsem hrozně rád, že to vyšlo takhle a vyhrál jsem na zemi, upáčil jsem ho. Protože pokud bychom pokračovali v postoji, zápas by pro mě určitě nedopadl dobře,“ uznal nejlepší český judista, jemuž nestačilo nasadit páku jednou. „Poprvé Brazilec odplácal, ale rozhodčí to neviděl. Trošku mě štvalo, že se soupeř nepřiznal, ale podařilo se mi upáčit ho znovu,“ vylíčil Krpálek.

Nastalo počítání bodů, konzultace s trenérem a rozhodnutí, že do finále raději nenastoupí. „Samozřejmě jsem se chtěl prát o vítězství, chtěl jsem zlatou medaili. Ale současně jsem nechtěl zádům ještě víc přitížit. Je pro mě důležitější, abych byl zdravý a mohl se stoprocentně připravit na příští rok, než abych měl titul z Masters, a v další sezoně zdravotně pokulhával. Ale i stříbrná medaile je obrovský úspěch,“ zdůraznil.

Z Masters tedy odjíždí jako nová světová jednička nejtěžší váhy. „To pro mě byla velká motivace, proto byl tenhle turnaj pro mě tak důležitý, proto jsem do Číny vlastně jel.“ Dnes se Krpálek vrací domů a už na zítřek má domluvenou rehabilitaci. „Budu mít čas dát se do kupy, záda si odpočinou. Chci dát tělu sto procent, aby bylo připravené na novou sezonu, která nebude jednoduchá.“

Příprava na olympijskou sezonu začne Krpálkovi 7. ledna soustředěním v rakouském Mittersilu. „Do té doby jen nějaké posilování, kimono úplně vynechám.“ První start plánuje absolvovat v březnu v Maroku. „To bude rozepírací turnaj, abych před mistrovstvím Evropy věděl, v jaké jsem formě. V Praze chci být stoprocentně připravený,“ připomněl, že příští rok čekají nejen olympijské hry v Tokiu, ale také evropský šampionát na domácí půdě.

Krpálek věří, že následující sezona pro něj bude stejně úspěšná jako ta právě skončená. „Byl to nádhernej rok, asi jeden z nejkrásnějších v mé kariéře. Přirovnal bych ho k olympijskému roku 2016, kdy jsem vyhrál v Riu,“ ocenil sezonu, v níž vybojoval zlato na mistrovství světa ve váze nad 100 kilo a kterou završil postem světové jedničky. „Dám do toho všechno a rád bych to v příštím roce zopakoval,“ dodal.