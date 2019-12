Vnadná Samková rozdráždila fanoušky v plavkách: Dělejte to taky!

Olympijská šampionka Eva Samková vyrazila do společnosti s přítelem Markem Adamczykem • Martin Sekanina (Blesk)

Eva Samková na předpremiéře nového seriálu, který diváky zavede do zákoutí alpských velikánů. Vzadu její sportovní i televizní kolega skikrosař Tomáš Kraus. • Martin Sekanina (Blesk)

Sice nepanuje v Česku zrovna nejkrutější zima, přesto jít se vykoupat koncem prosince do řeky, je pro většinu lidí šílená představa. Ne však pro snowboardistku Evu Samkovou, která v plavkách skočila do ledové vody!

Samkovou k otužování přivedl skikrosař Tomáš Kraus. „Naočkoval mě do otužování a teď už chodím pravidelně i do Vltavy nebo do Labe u nás ve Vrchlabí,“ prozradila loni olympijská vítězka.

V ledové vodě vydrží kolem tří minut. Fanouškům na sociálních sítích se pochlubila, jak v plavkách s kulichem na hlavě statečně kráčí směrem do studeného dobrodružství. „Takhle na první koupačce sezóny hned schytat 2°C, to už se podepíše na výrazu ve tváři!“ vtipkovala pod snímkem česká reprezentantka.

Otužování doporučuje všem lidem nejen jako prevenci před nachlazením. „Je to skvělý, dělejte to taky. Když má Vltava dva stupně, je to super.“