To je kaňour! Hokejista Hudler bude potřetí tátou, těhotenství dlouho tajili

Chystejte hodokvas! V osadě U Pařízků, v roubené rekreační chalupě na česko-slovenském pomezí, kterou si tam Hudler pořídil, zavládne radost z početí potomka.

Rozkošná manželka a bývalá modelka Hana (35) už přivedla Jirkovi na svět dcerku Annu Josefínu a synka Jiřího Pepeho. Co to bude teď, zůstává utajeno v jejím bříšku, ale jeden z hokejistů Vsetína, kde Jirka začínal řezat holí do puku a má tam spoustu kámošů, Blesku prozradil: „Budou rodit v únoru.“

Hm, tenhle měsíc, je zřejmě pro Hudlera vítězný, protože Pepeho Hana porodila v únoru Léta páně 2017. Zima je zkrátka požehnané období. Tatík Jirka se narodil v lednu, stejně jako Anička Josefína…

Měl v posteli modelku Agátu Hanychovou, s všeumělkou Simonou Krajinovou se málem oženil a o jeho dovádění s provozovatelkami nejstaršího řemesla dodnes kolují po Praze legendy. Teď se zdá, že »Hudy« začal v objetí sličné Hanky sekat dobrotu.

Koneckonců, jak jinak by se měl chovat nastávající trojnásobný otec, jenž uzavřel hokejovou kariéru už před dvěma roky a během ní vydělal v zámořské NHL a v ruské KHL bezmála miliardu korun?