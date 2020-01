MS U20 hokej | Zvracení a kapačky, pak čtvrtfinále. Zamrznul jsem, mrzel Dostála kiks | iSport.cz

Čeští trenéři mužstva do 20 let Václav Varaďa a Patrik Eliáš během čtvrtfinálového utkání na MS juniorů proti Švédsku • Pavel Mazáč / Sport

Silná žaludeční viróza mu nabourala pohodu a těžce znepříjemnila mistrovství světa do 20 let v Ostravě. Brankář Lukáš Dostál byl během turnaje v nemocnici na kapačkách, na klíčové čtvrtfinále proti Švédsku (0:5) se dal dohromady. Dělal co mohl, své zaváhání při druhém gólu neomlouval.

„Trochu jsem zamrznul, viděl jsem tři Švédy, jak se na mě valili, zavřeli mi mantinely,“ vysvětloval český brankář. „A jak jsem se zasekl, Švéd už byl u mě. Chtěl jsem puk odhodit, ale místo toho jsem mu nahrál. Stává se to i gólmanům v NHL. Samozřejmě mě to mrzí. Ne, že by to byl zlomový gól, ale určitě byl důležitý.“

Druhá švédská branka přišla při české přesilovce. O to víc Dostála štvala. „Stalo se, snažil jsem se dál chytat, zůstat v zápase. A i když jsem dostal pět gólů, tak myslím, že se mi to trochu podařilo. Po celý zápas jsem se cítil dobře.“

Že by se cítil dobře, rozhodně Dostál nemohl říkat o předchozích dnech. Po zápase s Německem ho skolila silná viróza. „Celou noc jsem zvracel, brzy ráno jsem jel do nemocnice, protože to nešlo zastavit,“ popisoval. „Byl jsem na kapačkách, pak jsem jel zpátky, ale moc jsem neměl chuť k jídlu, měl jsem podrážděný žaludek.“

Dostál věřil, že se i přes favorizované Švédsko český tým dostane. Zklamání neskrýval. I když musel uznat, že soupeř byl všech činnostech lepší. „Nebudu chodit kolem horké kaše, Švédové nás přehráli, ukázali svou kvalitu, my jsme trochu doplatili na oslabení. Bohužel. Vyřazení mě mrzí a těžko hledám slova, protože v týmu jsme měli obrovský charakter.“

Po řadu hráčů to bylo poslední vystoupení v mládežnické reprezentaci. Jádro bojovné party, která často dokázala překopat papírové předpoklady, ve dvacítkách končí. „Je možné, že v budoucnu se s mnoha kluky nepotkám, po této stránce mě to mrzí, protože v podstatě s celým týmem se setkávám už od šestnáctek,“ přitakal Dostál. „Točí se tady stejní hráči. Měli jsme výborný charakter, pouto, ale bohužel to nedopadlo. Všichni jsme si to představovali jinak.“

Češi sice hned na úvod překvapili Rusko (4:3) a v bitvě o bytí a nebytí sebrali bod Američanům (3:4p). Na druhou stranu prohráli s Německem (3:4) a nestačili na Kanadu (2:7) a Švédsko (0:5). „Měli jsme hodně těžkou skupinu a jsem rád, že i přes výsledek zápasu s Němci, který byl pro nás hodně důležitý a nezvládli jsme ho, jsme se dokázali oklepat. A získali cenný bod proti Americe,“ hodnotil gólman. „Po této stránce to pro nás dopadlo dobře, postoupili jsme do čtvrtfinále, bohužel tam jsme to nezvládli.“

Čeští hráči i trenéři ocenili parádní atmosféru. A podporu z vyprodaných ochozů. „Fanouškům bych chtěl poděkovat, vytvořili tady neuvěřitelnou atmosféru,“ připomněl Dostál. „Tohle je něco, co si ponesu dál. Ovšem pocit, že to nedopadlo, že jsme to nezvládli, bude přetrvávat. A bude mě to dost dlouho mrzet.“