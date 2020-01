Co ukázalo MS dvacítek? Smutný český hokej. Kdo uteče, vyhraje (se) | iSport.cz

Čeští trenéři mužstva do 20 let Václav Varaďa a Patrik Eliáš během čtvrtfinálového utkání na MS juniorů proti Švédsku • Pavel Mazáč / Sport

Český reprezentační gólman do 20 let Lukáš Dostál během čtvrtfinále se Švédskem

Čeští hokejisté do dvaceti let po vyřazení ve čtvrtfinále domácího světového šampionátu od Švédska

Zklamaní čeští hokejisté do 20 let po čtvrtfinálové porážce se Švédskem

Zasněte se. Česko na mistrovství světa do 20 let postoupilo přes Švédsko do semifinále. Stát se to klidně mohlo, proč ne? Hráči pracovali úplně stejně jako ve skupině proti USA, to znamená totálně na hraně svých možností. Průšvih je, že jedním z hlavních důvodů velkého výsledku ve skupině byla i klika, kterou individuálně slabší tým, jenž se rve, občas má. A vydře si senzaci. Štěstí by Česko potřebovalo i na úspěch se Švédskem. Právě tady začíná problém s naším hokejem.