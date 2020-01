MS U20 hokej | Varaďa: Fauly byly šílené! Mluvil o nekvalitě, kiksu Dostála i budoucnosti | iSport.cz

Český reprezentační gólman do 20 let Lukáš Dostál během čtvrtfinále se Švédskem • Pavel Mazáč / Sport

Zklamaní čeští hokejisté do 20 let po čtvrtfinálové porážce se Švédskem • Pavel Mazáč / Sport

Zklamaní čeští hokejisté do 20 let po čtvrtfinálové porážce se Švédskem • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté do dvaceti let po vyřazení ve čtvrtfinále domácího světového šampionátu od Švédska • Pavel Mazáč / Sport

Čeští trenéři mužstva do 20 let Václav Varaďa a Patrik Eliáš během čtvrtfinálového utkání na MS juniorů proti Švédsku • Pavel Mazáč / Sport

Podruhé za sebou ztroskotal s českým týmem ve čtvrtfinále mistrovství světa do 20 let. Trenér Václav Varaďa mluvil po vyřazení se Švédskem (0:5) o enormní snaze. Stejně tak ale znovu o zbytečných faulech a kvalitě soupeřů. „I přes enormní snahu byla kvalita na hokejkách a v hráčích soupeře. A bylo to znatelné,“ říkal Varaďa. „Pokud je chceme někdy porazit a takové zápasy přijdou, musí hráči vypustit duši. To jsme měli, ale nesmíme dělat hloupé fauly.“

Komická vyloučení, ať z toho nedělají šaškárny, soptil kapitán po Švédech. Co na to Varaďa? VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak hodnotíte prohru se Švédy?

„Čelili jsme velké kvalitě. V první třetině to bylo z naší strany hodně nervózní. Po zbytečných vyloučeních jsme se bránili docela dobře, ale inkasovali jsme. Zlomový okamžik byl druhý gól v naší přesilovce, kdy Lukáš Dostál ztratil kotouč, lacino jsme inkasovali. Potom první minuta druhé třetiny a zase jsme dostali gól. Druhou třetinu jsme odehráli nejlíp, vytvořili jsme si nějaké příležitosti, mohli jsme si pomoct brankou. Švédský tým si to hlídal a kontroval. Přes snahu jsme se nedokázali prosadit v útočném pásmu a vytvořit si další šance. Takový výsledek je zklamání.“

O faulech jste mluvili po každém zápase, bylo to už zoufalství?

„Apeluju na hráče, aby to nedělali a když to přijde, nemůžu jich pět nebo šest posadit. Kluci se z toho musí ponaučit. To je pro další průběh jejich kariéry důležité, protože jinak nebudou a nemůžou hrát v mužském hokeji. Tohle nás stálo asi lepší umístění. Fauly byly na turnaji šílené. V oslabení si hráči sáhli na dno, potom v sobě potřebnou sílu neměli.“

Na podrobné analýzy je brzy, ale vnímáte výsledek jako odraz českého hokeje?

„Nerad hodnotím, co bylo přede mnou. Zažil jsem dvě mistrovství a dvakrát jsme padli ve čtvrtfinále. I přes enormní snahu byla kvalita na hokejkách a v hráčích soupeře. A bylo to znatelné. Tyhle silné týmy můžeme porazit, ale v tomhle rozpoložení je nemůžeme porážet. Pokud je chceme někdy porazit a takové zápasy přijdou, musí hráči vypustit duši. To jsme měli, ale nesmíme dělat hloupé fauly. Taky musí zachytat gólman. Ty věci se musí skloubit a potom se výsledek může dostavit. Ale kdy?“

Máte vysvětlení proč jsou Švédové i ostatní špička jsou individuálně dál?

„Čišelo to z nich. Čišelo to z ruského týmu, z Kanady, z Ameriky. My jsme takhle vyspělé hráče v Česku neměli. Věřím tomu, že kluci nehráli špatný turnaj, ve všech utkáních se vydali. Prostě na dnešního soupeře jsme neměli.“

Bolí vyřazení ve čtvrtfinále doma o to víc?

„Já cítil z týmu soudržnost. Samozřejmě, zranění ovlivnila tento tým, v podstatě jsme museli se sestavou šíbovat. Lukáš Dostál měl silnou virózu, strávil i pár hodin v nemocnici, Honza Šír měl lehký otřes mozku, zvracel. Lepili jsme sestavu, jak se dalo, kluci na to reagovali velmi dobře. Byli soudržní, akorát spoustu situací nevyhodnotili správně a to nás nakonec stálo tento výsledek.“

Cítil jste i odpovědnost za fanoušky, kteří fandili i za stavu 0:5?

„Byli skvělí. I my neustále hecovali kluky, ať to nevypouštějí, dál lehají před Lukáše do střel. Fanoušci to ocenili, proto ten povyk fanoušků nebyl zlý vůči nim. Nic nevypustili.“

Je to i věc, které by si měl český hokej vážit?

„Mistrovství bylo po fanouškovské stránce skvělé. Lidi přišli, podporovali. Proti mistrovstvím ve Finsku nebo Švédsku, kde v podstatě nikdo nebyl. Tady byly plné haly. I tohle ždímá z kluků to nejlepší, jsme rádi, že kluky podporovali a hnali.“

Smlouva u juniorů vám končí, máte chuť pokračovat?

„Jako trenér určitě budu pokračovat, teď potřebuju pár hodin, možná den, odpočinout a připojím se k mému týmu Ocelářů. Co bude dál, to já nevím. Mám smlouvu na dvě sezony, tahle končí mistrovstvím světa. Práce s juniory a kolegy mě baví, ale co bude dál, to uvidíme.“

