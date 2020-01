David Pastrňák uznal chybu. Slavil brankář, kterého piplal Čech | iSport.cz

Znáte americkou hlášku „Elvis has just left the building"? Suché konstatování promotéra, že Král Rock 'n' Rollu Elvis Presley v roce 1956 už opustil koncertní prostory v Louisianě, za mořem zmutovalo v označení velké akce. Výjimečného příběhu! A přesně takový zažívá v posledním týdnu za mořem lotyšský brankář Columbusu Elvis Merzlinkins, který naposledy dovolil našlapanému Bostonu v čele s nazlobeným Davidem Pastrňákem jedinou branku a Blue Jackets vyhráli 2:1 v prodloužení.

Nejlepší střelec NHL sice v polovině utkání dělovou ranou při přesilovce vsítil svůj kulatý 30. zásah v ročníku, ale dalších 25 kotoučů už 25letý rodák z Rigy dokázal zachytit. Pastrňák (4+10 v posledních devíti utkáních) v přidaném čase ve velké šanci nedokázal zakončit a ani jeho úprk do obrany nezabránil Pierru-Luc Duboisovi v 61. minutě duel rozhodnout.

„Přihrávající Jones to udělal dobře, ale je to moje chyba, špatně jsem to celé přečetl. Krejčí ho napadal za brankou a já zůstal moc vysunutý,c posypal si hlavu popelem jediný střelec Bruins.

VIDEO: Podívejte se na Pastrňákovo zaváhání při vítězné trefě Columbusu

Boston má aktuálně stejně bodů jako vedoucí Washington, ale mohl být v lepší pozici, pokud by zvládal prodloužení (bilance 2:5) a nájezdy (0:6). „Je to frustrující, už se nám to pravděpodobně trochu dostalo do hlav. Chybí nám sebevědomí. Bylo to znát i na začátku prodloužení, měli jsme krásnou situaci tři na dva a ani nevystřelíme, potom končí puky v naší brance. Nehrajeme to dobře,“ uznal Pastrňák.

Columbus natáhl svou šňůru utkání alespoň s bodem na 12 a Merzlikins byl vyhlášen druhou hvězdou střetnutí. Ještě před týdnem byl přitom na „odpis“...

Z prvních osmi startů v této sezoně všechny prohrál a fanoušky jímala hrůza. V létě s těžkým srdcem po nejlepší sezoně v klubové historii (Blue Jackets porazili v prvním kole Stanley Cupu vítěze základní části Tampu 4:0, aby následně nestačili na Boston), sledovali odchod Sergeje Bobrovského, neotřesitelné klubové jedničky. Ruský fantom hájil barvy týmu od ročníku 2012-13 a během té doby získal dvakrát Vezina Trophy.

A poslední den roku 2019 v nájezdech proti Chicagu si navíc zranil koleno starter Joonas Korpisalo, který bude absentovat několik týdnů.

Mohl z něj být řízný bek

Dočasnou jedničkou se tak stal Merzlinkins, který svůj posun v hierarchii Jackets odstartoval věru netradičně. Novinářům po prohře s Blackhawks (2:3 SN) sdělil, že s nimi nebude komunikovat, že potřebuje svůj klid. „Probral jsem to s vedením i trenérem brankářů Manny Legacem a stojí za mnou. Pro týmový úspěch chci udělat všechno, proto mě prosím, chlapci, nechte na pokoji. Chci se soustředit, mám teď životní šanci a nechci ji pokazit. Omlouvám se,“ řekl Merzlikins, který něco podobného aplikoval i ve Švýcarsku, kde lapal v letech 2013-2019.

V play off se žurnalisty nekomunikoval vůbec a v roce 2016 došťouchal Lugano až do finále proti Bernu, za který chytal Jakub Štěpánek. „Pomáhá mi to, potřebuju se zavřít ve svém brankářském světě. Už teď byl na mě velký tlak, napsalo se hodně článků, že s touto brankářskou dvojicí nemůže být Columbus úspěšný, že Bobrovského nedokážeme nahradit. A teď ten tlak bude na mou osobu ještě větší. Joonase je mi samozřejmě moc líto, absolutně si to nezasloužil. Ale teď jsem tu já a budu chytat tak, jak nejlépe budu umět,“ zakončil svou úvahu Merzlinikins, kterého si Columbus osvojil na draftu v roce 2014 ve třetím kole.

Klid na práci přinesl ovoce velmi rychle. O dva dny později chytil Floridě 36 střel, pomohl k vítězství 4:1 a zapsal svou první výhru v nejlepší soutěži světa. Obří radostný skok, který po závěrečné siréně obletěl sociální sítě NHL, se stal okamžitě hitem. A stejný jump předvedl v noci i proti Bostonu.

ELVIS HAS LEFT THE BUILDING.



Congrats on win No. 1, Elvis Merzlikins (@Merzly30). pic.twitter.com/2MlwcnXpwi — NHL (@NHL) January 1, 2020

Za poslední dva duely tak Merzlikins chytil 61 z 63 střel a dvakrát byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Columbus i díky němu poskočil na 10. místo Východní konference a na osmou Tampu ztrácí jen dva body. A to je jeho brankářská dvojice suverénně nejlevnější v celé NHL. Příjmem 1,15 milionu dolarů je Korpisalo až devětačtyřicátým nejlépe placeným gólmanem v lize a Merzlikins (874 tisíc dolarů na rok) je ještě o deset pozic níže.

A jak je to u 191 centimetrů vysokého gólmana s „českou“ stopou? Nechybělo moc a byl z něj řízný bek. Do branky ho zatáhl až trenér mládeže v Luganu a rodák z Československa Karel Blažek, který vycítil potenciál.

„Karel byl v začátcích mé kariéry naprosto skvělý. Po každém duel mi radil. Kde mám mezery, co mám zlepšit a tak, mnohokrát mě také po tréninku odvezl vozem domů. Myslím, že se postupem času stal mým druhým otcem. Teď je na mě velmi hrdý,“ rozplýval se Merzlikins v rozhovoru před několika lety.

Lotyšsko má tak od dob Arthurse Irbeho (14 let v NHL) a Petera Skudry (146 zápasů v NHL) zase svého maskovaného hrdinu. A není bez zajímavosti, že Merzlikinsovi kryl proti Bruins záda jeho o dva roky mladší krajan a také rodák z Rigy Mattiss Kivlenieks, který lape na farmě v Clevelandu.

Brankář Blue Jackets Elvis Merzlikins podpořil výhru svého týmu a prodloužení bodové série na dvanáct utkání 25 úspěšnými zákroky. • Foto Reuters