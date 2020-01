Petře Kvitové to na párty moc slušelo • profimedia.cz

My ten Fed Cup zase vyhráli! Petra Kvitová, Petr Pála, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová zvedají pohár pro vítěze... • Michal Beránek / Sport

České tenistce Petře Kvitové to v šatech před turnajem v Brisbane náramně slušelo • Profimedia.cz

Petra Kvitová přes zimní přestávku shodila pár kilo, ale nebude to na škodu? • Profimedia.cz

Představte si, že vás někdo doma přepadne s nožem, těžce vám pořeže ruku... Kdo to neprožil, těžko dokáže předvídat, jak by si sám telefonoval o pomoc. Petra Kvitová (29) to 20. prosince 2016 ze svého prostějovského bytu zvládla obdivuhodně.

Kvitová, která měla zraněnou svou silnější levou ruku, vytočila po přepadení Radimem Žondrou, který si vzal deset tisíc korun a z bytu odešel, univerzální tísňovou linku 112. Na záznamu mluví relativně klidně, zdraví, děkuje a hrůzný čin oznamuje mírnými slovy »přepadl mě zrovna doma jeden pán«.

Konání, které může někomu připadat zvláštní, vysvětluje Ludmila Čírtková, policejní psycholožka. „Typická laická představa je, že oběť by měla dávat najevo silné emoce. To je ale jen jeden vzorec. Druhým je kontrolovaná reakce, která rozhodně neznamená, že by zažila menší hrůzu!“ upozorňuje Čírtková s poukazem, že nechce komentovat konkrétní nahrávku Kvitové: „Mluvím obecně, nahrávku jsem neslyšela.“

I její další komentář ale zapadá do kolonky »kontrolovaná reakce«. „Lidé reagují různě. Je třeba si uvědomit, že většina obětí nejsou vrcholoví sportovci. Říkáte, že slečna Kvitová mluvila slušně? To je přesně znak kontrolované reakce. Že by u toho musela křičet, plakat a dávat najevo silné emoce, je falešný mýtus.“