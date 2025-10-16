Německý bouřlivák Vosgröne: Přestřelka po přestřelce
Říká se, že Kolín nad Rýnem je jako bonboniéra, která láká pestrostí lahůdek. V sobotu německá metropole ochutná pikantní bonbonek značky Oktagon, jenž se do Kolína vrací přesně po dvou letech. Sledujte na oktagon.tv a Premier Sport 3.
Německý »Neandrtálec z klece« Frédéric Vosgröne (29) byl ve slovní přestřelce s Oktagonem kvůli jeho smlouvě. Trucoval natolik, že požadoval rozvázání kontraktu a odchod z organizace. Neúspěšně!
Místo toho vyfasoval neporaženého ranaře z Hondurasu Jesuse Samuela Chavarríu (24), s nímž vletí již tuto sobotu do tvrdé přestřelky. „Můj soupeř je postojář, ale rozhodně se ho nebojím,“ těší se Vosgröne.
Témata: blesksport, oktagon, Oktagon MMA, Honduras