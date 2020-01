Famózní Pastrňák přidal třetí hattrick sezony, brankář Rinne dal gól | iSport.cz

Góly

Domácí: 04:47. Thomas, 13:29. Bozak, 30:17. Perron, 45:36. Steen, 55:18. Steen

Hosté: 24:22. Eichel

Sestavy

Domácí: Binnington (Allen) – Pietrangelo (C), Dunn, Faulk, Bouwmeester, Bortuzzo, Mikkola – Kyrou, B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly (A), Sanford – Bozak, Thomas, Steen (A) – Sundqvist, Barbašev, MacEachern.

Hosté: Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, Pilut, Dahlin, Bogosian, Jokiharju, Montour – S. Reinhart (A), Eichel (C), Asplund – Sheary, Ma. Johansson (A), Frolík – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons – Lazar, Vesey, C. Miller.

Rozhodčí

Dunning, Meier – Brisebois, Murchison

Stadion

Enterprise Center, St. Louis

Návštěva

18 096 diváků