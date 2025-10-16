Kulich skóroval při první výhře Buffala. Klapka rozdával pěsti, Vejmelkův velký večer
Hokejisté Buffala poprvé v sezoně bodovali. U divoké přestřelky 8:4 nad Ottawou byl i český útočník Jiří Kulich, který v závěru utkání pečetil výhru trefou do prázdné branky. Brankář Utahu Karel Vejmelka dovedl hokejisty Utahu 19 zákroky k vítězství 3:1 nad Calgary a stal se druhou hvězdou utkání. Detroit porazil úřadující šampiony z Floridy 4:1, Chicago veze z ledu St. Louis vysokou výhru 8:3.
Buffalo začalo sezonu třemi prohrami, ve kterých vstřelilo jen dva góly. Trenér Ruff kritizoval po poslední porážce výkony týmu a jmenovitě právě Kulicha, o kterém pronesl, že musí hrát lépe. Kouč vytýkal českému útočníkovi zejména bruslení a spekulovalo se, zda nebude Kulich sledovat zápas proti Ottawě z tribuny. Ruff nakonec ponechal českého hráče v sestavě a svůj krok vysvětlil tím, že je zvědavý, jak Kulich zareaguje na jeho slova.
Buffalo získalo rozhodující trhák v rozmezí 27. až 34. minuty, když otočilo čtyřmi góly z 1:2 na 5:2. Ottawa ještě snížila úvodu třetí třetiny na rozdíl jedné branky, ale už ve 44. minutě prohrávala 4:7. Poslední slovo měl Kulich, který nadvakrát prostřelil bránícího hráče a pojistil první výhru týmu v sezoně. Český útočník figuroval v zápase ale taky u tří inkasovaných gólů a připsal si dva záporné body do statistiky +/-.
Hlavními strůjci výhry Buffala byli Jack Quinn, Ryan McLeod a Jason Zucker, kteří skórovali shodně dvakrát. Sabres využili v utkání tři přesilové hry a jednou udeřili i v oslabení
Vejmelka druhou hvězdou utkání, Klapka v bitce
Vejmelka inkasoval jako první, v přesilové hře jej překonal Rasmus Andersson. Utah otočil v úvodu prostřední třetiny trefami Barretta Haytona a Johna Peterky. Calgary se snažil nabudit ve 32. minutě bitkou Adam Klapka. Český útočník shodil rukavice ihned po vhazování a uštědřil Jackovi McBainovi pár ran, než skončili oba na ledě.
Vejmelka se nejvíc zapotil ve třetí třetině, ve které zastavil všech dvanáct střel. Vítězství domácích pojistil při risku Calgary bez gólmana Kevin Stenlund.
Chicago nasměrovala k výhře druhá třetina, ve které odskočilo St. Louis z 2:2 na 5:2. První hvězdou utkání byl zvolen Lukas Reichel, který dva góly vstřelil a na jeden přihrál. Tři body si připsal za asistence i jeho spoluhráč Connor Bedard.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|3
|2
|1
|0
|0
|15:7
|6
|2
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|3
Montreal
|4
|2
|1
|0
|1
|15:12
|6
|3
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|5
Washington
|4
|2
|1
|0
|1
|9:7
|6
|6
Rangers
|5
|2
|0
|0
|3
|10:7
|4
|7
Toronto
|4
|2
|0
|0
|2
|17:15
|4
|8
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|8
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|10
Pittsburgh
|4
|2
|0
|0
|2
|11:13
|4
|11
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|12
Tampa
|4
|1
|0
|1
|2
|13:16
|3
|13
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Dallas
|3
|2
|1
|0
|0
|15:10
|6
|3
Vegas
|4
|1
|1
|2
|0
|14:13
|6
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|5
Seattle Kraken
|3
|1
|1
|1
|0
|9:7
|5
|6
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:12
|5
|7
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|8
Minnesota
|4
|1
|1
|0
|2
|15:15
|4
|8
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|12:12
|4
|11
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|12
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|13
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|15
San Jose
|3
|0
|0
|2
|1
|10:16
|2
|16
Calgary
|4
|0
|1
|0
|3
|9:16
|2