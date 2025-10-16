Předplatné

Kulich skóroval při první výhře Buffala. Klapka rozdával pěsti, Vejmelkův velký večer

Karel Vejmelka se proti Calgary blýskl 19 zákroky
Hokejisté Utahu porazili Calgary 3:1
Český útočník Jiří Kulich v dresu Buffalo Sabres
Buffalo slaví první výhru v sezoně, porazilo Ottawu vysoko 8:4
ČTK, iSport.cz
NHL
Hokejisté Buffala poprvé v sezoně bodovali. U divoké přestřelky 8:4 nad Ottawou byl i český útočník Jiří Kulich, který v závěru utkání pečetil výhru trefou do prázdné branky. Brankář Utahu Karel Vejmelka dovedl hokejisty Utahu 19 zákroky k vítězství 3:1 nad Calgary a stal se druhou hvězdou utkání. Detroit porazil úřadující šampiony z Floridy 4:1, Chicago veze z ledu St. Louis vysokou výhru 8:3.

Buffalo začalo sezonu třemi prohrami, ve kterých vstřelilo jen dva góly. Trenér Ruff kritizoval po poslední porážce výkony týmu a jmenovitě právě Kulicha, o kterém pronesl, že musí hrát lépe. Kouč vytýkal českému útočníkovi zejména bruslení a spekulovalo se, zda nebude Kulich sledovat zápas proti Ottawě z tribuny. Ruff nakonec ponechal českého hráče v sestavě a svůj krok vysvětlil tím, že je zvědavý, jak Kulich zareaguje na jeho slova.

Buffalo získalo rozhodující trhák v rozmezí 27. až 34. minuty, když otočilo čtyřmi góly z 1:2 na 5:2. Ottawa ještě snížila úvodu třetí třetiny na rozdíl jedné branky, ale už ve 44. minutě prohrávala 4:7. Poslední slovo měl Kulich, který nadvakrát prostřelil bránícího hráče a pojistil první výhru týmu v sezoně. Český útočník figuroval v zápase ale taky u tří inkasovaných gólů a připsal si dva záporné body do statistiky +/-.

Hlavními strůjci výhry Buffala byli Jack Quinn, Ryan McLeod a Jason Zucker, kteří skórovali shodně dvakrát. Sabres využili v utkání tři přesilové hry a jednou udeřili i v oslabení

Vejmelka druhou hvězdou utkání, Klapka v bitce

Vejmelka inkasoval jako první, v přesilové hře jej překonal Rasmus Andersson. Utah otočil v úvodu prostřední třetiny trefami Barretta Haytona a Johna Peterky. Calgary se snažil nabudit ve 32. minutě bitkou Adam Klapka. Český útočník shodil rukavice ihned po vhazování a uštědřil Jackovi McBainovi pár ran, než skončili oba na ledě.

Vejmelka se nejvíc zapotil ve třetí třetině, ve které zastavil všech dvanáct střel. Vítězství domácích pojistil při risku Calgary bez gólmana Kevin Stenlund.

Chicago nasměrovala k výhře druhá třetina, ve které odskočilo St. Louis z 2:2 na 5:2. První hvězdou utkání byl zvolen Lukas Reichel, který dva góly vstřelil a na jeden přihrál. Tři body si připsal za asistence i jeho spoluhráč Connor Bedard.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

