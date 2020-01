Chytal za Plzeň, fotil se s Beckhamem. Mladý brankář (†21) tragicky zemřel

Za náhlým úmrtím je zřejmě nešťastná náhoda. Podle zjištění Blesku mluvil David se svými blízkými ještě v úterý večer, při následné hygieně ale došlo k tragédii. Sportovec se zřejmě nadýchal zplodin z plynového ohřívače, ve sprše upadl a vážně se poranil. Hovoří se o tom, že si při pádu měl zlomit vaz. Proto, když ho ve středu ráno našli jeho nejbližší, už mu bohužel nebylo pomoci.

„Na místě byla záchranka, hasiči i policejní hlídka. Případ si převzali kriminalisté, kteří okolnosti smrti stále prověřují,“ řekla Blesku policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Cizí zavinění koroner i policie po prvotním ohledání vyloučili. „Byla nařízena soudní pitva, na oficiální výsledky ještě čekáme,“ dodala policistka.

Talentovaný fotbalista začínal v rodném Písku. Prošel všemi mládežnickými týmy Spartaku, štěstí zkoušel jako junior v plzeňské Viktorce. Před dvěma a půl lety se ale vrátil na Písecko a chytal v brance Čížové a Čimelic. Naposledy hrál za Osek nedaleko Strakonic. „Davida jsem znala od jeho osmi let. Byl to kamarád mého syna a takové moje fotbalové dítě. Před půl rokem jsem ho k nám přetáhla. Hned zapadl, chlapi ho vzali mezi sebe. Všechny nás to lidsky zasáhlo,“ řekla zdrceně předsedkyně TJ Osek Věra Hochová.

Když mu bylo patnáct, dostal David Přibyl nevídanou šanci. Jako brankář Písku mohl týden trénovat s mládežnickými mančafty anglického Fulhamu. Dokonce si zachytal i jeden zápas. „Výkonnostně to byla úplně jiná úroveň,“ hodnotil po návratu.

Zaujaly ho hlavně podmínky v tréninkovém centru. „Měli tam i jídelnu, kde jsem potkával známé hráče jako Berbatova nebo Stekelenburga,“ vykládal a z krátké stáže si přivezl i společnou fotku s hvězdným Davidem Beckhamem.