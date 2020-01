Před utkáním mezi New Orleans a Bostonem drželi hráči i fanoušci minutu ticha za zesnulého Kobeho Bryanta • Reuters

Památku zesnulého Kobeho Bryanta uctili také před zápasem mezi New Yorkem Knicks a Brooklynem Nets • Reuters

Paluba vrtulníku, jenž se s Bryantem v neděli dopoledne zámořského času zřítil • State of Illinois

Kokpit vrtulníku, v němž přišel Kobe Bryant s dcerou a dalšími sedmi pasažéry o život • State of Illinois

Měly před sebou celý život a i přes mladý věk věděly, co v něm chtějí dosáhnout; stát se hvězdou basketbalu. Osud jim ale cestu za snem tragicky překazil. V neděli večer středoevropského času obletěla svět šílená novina; legenda NBA K obe Bryant (†41) zemřel v troskách svého vrtulníku . A spolu s ním dalších osm lidí, včetně rozkošné dcery basketbalisty Gianny (†13) a jejích dvou spoluhráček z Mamba týmu – Allysy Altobelliové a Chester Paytonové.

Gigi s Allysou byly nejlepší kamarádky, parťačky z družstva, které sám Kobe koučoval. Sport měly dívky v krvi. První z nich vzhlížela k otci jako k bohovi, druhá měla stoprocentní podporu u tatínka Johna (†56), úspěšného trenéra středoškolského baseballového týmu v Orange Coast, i maminky Keri.

Altobelli s manželkou a nejmladší dcerou za sebou nechali ještě dvě ratolesti! Dceru Alexis a dospělého syna JJ, který pracuje jako skaut pro hvězdnou organizaci MLB Boston Red Sox! „John byl zosobněním opravdového kouče. Do hry vložil vášeň a vychoval sportovce špičkové úrovně,“ tesknil mluvčí školy Juan Gutierrez.

Rodinka v neděli přijala Bryantovo pozvání a vydala se na basketbalový mač jeho helikoptérou. Spolu s nimi byli na palubě také jedna z trenérek týmu Christina Mauserová, matka Chester Sarah. Devátou obětí je pilot Ara Zobayan, který je měl bezpečně dopravit do cíle - Kobeho basketbalové akademie.

VIDEO: „Nenávidím, když holky z Mamba týmu hrají proti sobě,“ napsal Bryant pod záznam útočné akce jeho Gigi, kterou bránila její nejlepší kamarádka Allysa



Jenže nad oblastí jižní Kalifornie ležela hustá mlha. Přesto pilot zvedl devětadvacet let starý vrtulník Sikorsky S-76B, jehož Bryant koupil, aby se vyhnul kolonám v Los Angeles, i s osmi pasažéry do vzduchu. Podle zpráv TMZ.com asi šestkrát obkroužil oblast Burbanku v nízké letové hladině. „Jste příliš nízko,“ znělo pilotovi z rádia od letového dispečera krátce před havárií, jak uvádí server The Sun.

To samo o sobě nic nevypovídá o příčině pádu. „Příliš nízko“ byl stroj proto, aby mohl být dispečerem bezpečně navigován v okamžiku, kdy se blížil hornaté oblasti Las Virgenes Canyon, kde mají sídla slavní – včetně hvězdy realityshow Kim Kardashian.