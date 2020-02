Módní policie Vácha, popíchl kouče Sparty: Snad trénuje lépe, než se obléká

Hořava poprvé trénoval Spartu v sobotu ráno, na Instagramu čtvrtého týmu Tipsport extraligy se hned blýskla fotka jeho první návštěvy v kabině. Trenérova volba oblečení, tedy kapsáčové džíny (zřejmě o fous větší, než by musely být) a šedivý rolák, zaujala vyhlášeného modemana Lukáše Váchu.

„Snad půjde skvěle trénování, než oblékání. Možná mám ještě něco z kolekce, kdyby bylo potřeba,“ rýpl si na Twitteru 30letý záložník. Pár fanoušků se přidalo, jiní zase Váchu popíchli kvůli jeho poněkud zamotané větné skladbě.

„Má to být hlavně vtip, ale když to vezmeme kolem a kolem, jde trénovat Spartu, přichází na první trénink, do práce.Tak si může vzít třeba košili, aby to nějak vypadalo. Vůbec nechci snižovat jeho trenérské umění,“ dodal pak v jedné z reakcí.

K A je nutno dodat i B, tedy to, že na zápas proti Kometě Brno (4:3 v prodloužení) už se trenér Hořava vymódil, v košili a saku ladil s asistenty Petrem Tonem a Jaroslavem Hlinkou. Jestli byla obměna šatníku na pořadu dne kvůli Váchovým komentářům, zůstává záhadou...

Snad půjde skvěle trénování,než oblékání. Možná mám ještě něco z kolekce kdyby bylo potřeba😊😉 pic.twitter.com/tTuWjXAsMH — Lukáš Vácha (@Vason6) February 1, 2020

