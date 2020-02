Kapitán Řepík: Kruppův konec? Prohra i nás hráčů, Hořava dodal impulz | iSport.cz

Jak hodnotíte zápas s Kometou? Máte z něj dva body, ale sahali jste po třech.

„Pro nás dobrej výkon, si myslím. Nějaké chybičky tam byly, ale musím to hodnotit kladně. Skvěle jsme bruslili, hráli jsme dobře. Získávali jsme puky, i když už se zdály jako ztracené. Tak by to mělo vypadat. Když takhle budeme pokračovat, bude to jen lepší.“

Jak velkou zásluhu na tom má nový trenér?

„Něco jsme si řekli, zase tolik jsme toho ale nezměnili. Mám pocit, že jsme hráli aktivněji, dobře nás podporovali beci. Musíme se dál snažit bojovat jako tým. Teď máme do přestávky ještě jeden zápas, chceme ho zvládnout.“

Co se tedy pod trenérem Hořavou změnilo?

„Chtěli jsme být právě víc aktivní, důrazněji napadat. Když oni zakládali útok, malinko jsme upravili naše postavení. Zatím jen opravdu drobné věci, až v přestávce se budou měnit další.“

Sparta - Kometa Brno: Gól v přesilovce! Řepík prostřelil Vejmelku, 2:1

Byla změna kouče impulzem pro kabinu?

„Asi jo. Ne, že bychom se před novým trenérem chtěli nějak zvlášť předvést, o to nešlo… ale byl to opravdu impulz. Hlavně bych si přál, aby to pokračovalo, a pracovali jsme na tom směrem k play off a byli jen lepší.“

Byl velkou fackou výsledek první třetiny, kdy jste byli jasně lepší, ale stav po ní byl 0:1?

„Nevím, jestli vyloženě facka… Přišli jsme do kabiny, sice jsme prohrávali, ale hodnotili jsme to kladně. Jednou nám ujeli a dali góla, to se stane. Jak jste řekl, jinak jsme byli lepší, kontrolovali jsme hru. Říkali jsme si, že máme čtyřicet minut na obrat, což se povedlo.“

Vy jste to nakopl gólem na 2:1 z přesilovky. Střela vám nesedla ideálně, nakonec z toho ale byl gól alá Karel Poborský.

(smích) „Je to tak, trochu to skákalo, já jsem to bral pod nohama. Podebral jsem to a přepadlo to přes gólmana. Jsem za to rád.“

Jste vůbec jako kapitán vnímal konec kouče Uweho Kruppa?

„Bylo to samozřejmě zklamání, je to prohra i nás hráčů v kabině. Vždycky to není jen na trenérech. Vedení to vyhodnotilo tak, že bude potřeba dát týmu nový impulz. Je to, jak to je. Hokej je byznys. Je to divnej pocit, když kouč musí takhle odejít. Nic se s tím ale nedá dělat.“