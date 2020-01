Spartu povede Hořava! Klub představí nového trenéra oficiálně v sobotu | iSport.cz

Bílí Tygři se radují ze čtvrté branky do sítě pražské Sparty • Barbora Reichová / Sport

Ton s Hlinkou a Ptáčkem si role na střídačce dopředu rozdělili. „Já měl na starosti útočníky, Franta Ptáček obránce,“ popsal Hlinka. „A Petr víceméně na nás dohlížel. Říkal své poznatky.“

A že jich bylo. S hráči se trenéři snažili celou dobu komunikovat, povzbuzovali je, vysvětlovali nedostatky. Petr Ton studuje trenérské áčko, takže záskok na střídačce nebyl ani papírově problém.

Další zápasy by ale přidat neměli, všichni se vrátí do svých klubových rolí. Spartu má ve finiši zvednout rutinér Miloslav Hořava. Byť to klub zatím oficiálně nepotvrdil. „Trenér? Dořeší se v sobotu,“ řekl Hlinka.

SESTŘIH: Třinec - Sparta 5:1. Hosté poprvé bez Kruppa padli, k výhře Ocelářů přispěli dvougóloví Stránský s Vránou

Stejně reagovala i generální manažerka Barbora Snopková Haberová. Ta v Třinci s týmem byla, u kabiny po prohře v tichosti probírala situaci. Také Ton s Hlinkou si udělali ze střídačky přesnější obrázek. Lépe řečeno - jen si jej potvrdili.

„Leží na nás deka prohraných zápasů, teď jsou výsledky špatné, z přemíry snahy potom někde propadáme, děláme systémové chyby. Že třeba najednou vyrazíme dva na kotouč,“ popisoval Jaroslav Hlinka. „Když se mužstvo dostane do takové krize, je třeba se chytit v nějakém zápase. My tady přesilovky třeba nehráli zle, nějaké šance jsme měli, ale je vidět, že i v koncovce jsme křečovití a nemáme lehkost.“

Právě na tomto to by měl nový trenér zapracovat. A Hořava s týmem zatřást umí. Dát hře jasný systém, řád. Kádr se podle Hlinky mnoho měnit nebude. Žádné divočiny v posledních hodinách přestupního termínu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. M. Stránský, 14:44. P. Vrána, 35:00. M. Stránský, 36:40. P. Vrána, 52:53. Hrňa Hosté: 44:15. Říčka Sestavy Domácí: Štěpánek (Kváča) – M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš, Roth, Gernát – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Chmielewski. Hosté: Machovský (40. Wolf) – Blain, Kalina, Jeřábek, Koistinen, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Poizl – Řepík (C), Smejkal, Rousek – Říčka, Sukeľ, Kudrna – Forman, Pech (A), Buchtele (A) – Dvořáček, Vitouch, Pšenička. Rozhodčí Mrkva, Stano – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 400 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 41 25 4 2 10 146:99 85 2. Plzeň 41 22 2 7 10 137:112 77 3. Sparta 43 17 11 1 14 140:124 74 4. Třinec 41 21 3 4 13 127:102 73 5. M. Boleslav 42 18 6 6 12 122:100 72 6. Brno 42 18 5 5 14 122:121 69 7. K. Vary 42 15 8 4 15 141:122 65 8. Mountfield 41 16 5 4 16 104:99 62 9. Zlín 42 16 3 4 19 128:122 58 10. Olomouc 43 14 5 6 18 99:115 58 11. Kladno 42 13 3 6 20 106:138 51 12. Vítkovice 42 9 8 4 21 103:147 47 13. Litvínov 41 12 2 6 21 113:140 46 14. Pardubice 43 9 3 9 22 94:141 42 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Třinec - Sparta: Stránského zadovku zužitkoval Hrňa, 5:1

Třinec - Sparta: Říčka ujel domácí obraně a otevřel gólový účet hostí, 4:1

Třinec - Sparta: Rozklad Pražanů pokračuje, Zahradníčkovo nahození tečoval Vrána, 4:0

Třinec - Sparta: Další přesilovkový zásah domácích, podruhé v zápase se trefil Stránský, 3:0

Třinec - Sparta: Oceláři využili další přesilovku, po nahrávce pálil do odkryté klece Vrána, 2:0