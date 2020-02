Hodně štěstí, zdraví! Hokejový génius Jaromír Jágr si dnes od svého okolí opět vyslechne narozeninový popěvek. Je mu 48 let a i v tomto věku pořád válí na ledě! Fanoušky by ale zajímalo, jak prožívá oslavy, a to nejen ty narozeninové. Řádí? Paří? Zpívá? Obrátil jsme se na jeho blízké, aby se podělili o společné zážitky z oslav.

Petr Nedvěd (48), hokejista a Jágrův kamarád

Co objednáš, to vypiju!

„Všichni víme, že Jarda moc nepije, což je správně. Je to možná i jedna z mnoha věcí, proč pořád ještě válí. Ale já si vzpomínám na jedny moje narozeniny tenkrát v Pittsburghu, kdy říkal: Hele, co objednáš, to vypiju. Objednával jsem nějaké tequily a pomyslel si: Tohle nedá, bude se upejpat. No a on překvapil a v klidu to do sebe hodil. (smích) Jinak vím, že tyhle různé oslavy nikdy moc neprožíval, nevyhledával je, nejsou jeho šálek kávy.“