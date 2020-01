Orlando Bloom na hokeji v Kladně! Fotil si Jágra, ten se smál | iSport.cz

Stál u mantinelu, kolem něj byl velký mumraj. V ruce telefon, natáčel si dění na ledě. Většině fanoušků byl povědomý. Těm, kteří se vyznají ve filmu, rychle došlo. Vždyť to je Orlando Bloom! Ano, hvězda Hollywoodu dorazila na zápas Kladno – Třinec (1:2) v rámci 40. kola Tipsport extraligy. „To víš, Kladno táhne,“ pousmál se Jaromír Jágr, jenž tentokrát z globálního pohledu nebyl ten nejslavnější v aréně. Slavný Pirát ho předčil…

Vzal si na sebe dres, zamával fanouškům, objevil se na kostce. Ti mu aplaudovali. U mantinelu nechyběl herec, jenž si slávu zajistil hlavně díky trilogii Piráti z Karibiku.

„To víš, Kladno táhne. Už se to dozvěděli i v Hollywoodu!“ chechtal se Jágr při zmínce, jakou vzácnou návštěvu zažil stařičký kladenský zimák. Bloom se očividně bavil, s telefonem v ruce si pořizoval fotky, udělal si i pár selfie.

„Jestli jste to nevěděli, nikdy jsem nebyl na hokeji. Teď jsem fanouškem číslo jedna,“ napsal herec k jednomu z řady příběhů, které vložil na svůj Instagram. K tomu nezapomněl přidat i hashtag #elh odkazují na Tipsport extraligu.

A co na něj Jágr říká? Má ho jako herce rád? „Já mám rád film Trója, kde to ale trošku posral. Tam zabil Achillese,“ smál se kladenský veterán.

43letý Bloom je v Česku proto, že natáčí druhou sérii fantasy hororu Carnival Row. „Jsem moc rád, že to vyšlo, že se zašel podívat i na hokej. Je to pro nás velká čest. Moc se mu tady líbilo, užíval si to,“ popisoval Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí klubu.

Právě on se nejvýrazněji zasloužil o to, aby se herecká ikona v Kladně objevila. Stojí za tím známost s Veronikou Hladíkovou, která se pohybuje ve světě filmu, a pochází z Kladna. Ta zprostředkovala setkání s produkcí seriálu, který se v Česku natáčí.

„Už v prosinci byl jeho producent na Kladně, chtěl se seznámit s Jardou (Jágrem). Protože si ho dobře pamatuje z NHL. Všechno klaplo, užíval si to. Na a potom jsme si říkali, že bychom to mohli dotáhnout k tomu, že by se přišel podívat i Orlando Bloom,“ popisuje Jůdl.

Slavný herec opravdu dorazil. I spolu s dalšími lidmi od filmu. „Vyrobili jsme mu na poslední chvíli dres, bylo to trochu hektický, jsem rád, že to všechno vyšlo,“ těší Jůdla.

Hvězdu Hollywoodu si lidé zuřivě fotili, herec jim mával, usmíval se. Bylo vidět, že byl pro něj hokej ve skromných podmínkách zážitkem…

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:31. Austin Hosté: 06:33. Galvinš, 09:56. Hrňa Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Barinka (A), Romančík – Jágr, Vampola, Zikmund – J. Strnad (C), Melka, Redlich – Hovorka, Machač, Valský – O'Donnell, T. Kaut (A), Š. Bláha – Stach. Hosté: Kváča (Štěpánek) – Zahradníček, M. Doudera, Galvinš, Haman, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Hrehorčák, Marcinko, M. Stránský – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (C), Polanský, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hodek, Obadal – Komárek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3 713 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 39 24 4 1 10 139:95 81 2. Plzeň 39 22 2 6 9 134:104 76 3. Sparta 41 17 11 1 12 137:113 74 4. Třinec 39 20 3 4 12 122:100 70 5. M. Boleslav 40 17 6 5 12 118:98 68 6. Brno 40 17 4 5 14 119:120 64 7. K. Vary 40 15 7 3 15 134:115 62 8. Zlín 40 16 3 4 17 127:118 58 9. Mountfield 39 15 4 4 16 97:96 57 10. Olomouc 41 13 5 6 17 96:111 55 11. Kladno 40 13 3 5 19 101:129 50 12. Vítkovice 40 8 7 4 21 100:146 42 13. Litvínov 39 10 2 6 21 106:138 40 14. Pardubice 41 9 2 9 21 90:137 40 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

