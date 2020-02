Stíhačky, rakety a hokej. Zápas pod širým nebem je připravený | iSport.cz

Na Pavla Francouze se do Denveru přijel podívat otec • Pavel Ryšavý

Los Angeles povolalo Martina Frka zpátky do týmu. A ze soboty na neděli si zahraje Stadium Series, zápas pod širým nebem proti Coloradu. • profimedia.cz

„Zázemí mě překvapilo. Je tu krásná aréna, tribuny nejsou od ledu tak daleko, lidi si to užijí taky,“ popisoval dojmy z tréninku brankář Pavel Francouz. „Tohle je neuvěřitelné. Nářez. V pozadí je stíhačka, je to úžasný pohled na celou scénu,“ dodal jeho parťák Phillippe Grubauer. Kdo z nich nastoupí do branky? Trenér Jared Bednar neprozradil, ale spíš ukáže na Němce, který chytal poslední dva zápasy. Výjimečné místo si říká o zdravý respekt.

Hned u brány vás přivítá obrovský bombardér B-52. Když máte štěstí, zase tak dlouho na něj výhled nemáte, to znamená, že kontrola na bráně proběhla bez potíží. Odsud kromě jiného mohou být i vypáleny rakety na obranu Spojených států. V Colorado Springs je navíc obrovský areál pro přípravu olympijských sportovců, sídlí tady i americký štáb protivzdušné obrany.

Normálně se na stadionu hraje americký fotbal a lakros, využívají ho týmy z vojenské univerzity pro elitní soutěže vysokých škol. Teď tady vzniklo hokejové království. Je to klasika v podání NHL, která takové věci umí. Lebedí si v detailech. Hráči mají i chrániče bruslí s logem Stadium Series.

Všechno má svůj řád, každý pořadatel ví, kde má stát. Kolem ledové plochy vidíte důležité drobnosti, které odkazují na místo, kde se zápas koná. Nejde jen o stíhačku, ale i loga klubů jsou vyvedena do podoby bojových letounů, vedle kluziště je naznačená přistávací dráha i heliport. Všechno je obalené koberci, které imitují sníh. V televizi všechno bude vypadat dokonale. Na místě taky.

Aby všechno klaplo, dlouho do tmy se piloval v sobotu program. Nejdřív si na ledě zatrénovalo Colorado, pak následovalo bruslení s rodinami. Stejná akce následovala i pro Los Angeles. Kolem vládla hodně uvolněná atmosféra. Sklouznout se šel i třeba generální manažer Colorada Joe Sakic. Prezident Kings Luc Robitaille, další bývalý slavný útočník, pochodoval dlouho kolem ledu v kšiltovce a pak na oko hartusil: „Brrr, to je děsná kosa.“

Několikrát se v sobotu do noci zkoušela hymna i seskoky parašutistů. Televizní štáby testovaly časy i záběry, aby všechno klaplo, takže se chystal i nástup, jen hokejisty nahradili mladí sportovci z akademie. „Dámy a pánové, přichází Colorado Avalanche,“ hlásil komentátor a kamera najela na zástup mladých kluků v modrých dresech, kteří si to štrádovali k ledu. „A tady samozřejmě přichází i Los Angeles Kings,“ slyšeli jste. To byla tentokrát děvčata v bílém.

Colorado hraje domácí zápasy v Denveru v nadmořské výšce 1 600 metrů. Bitva pod širým nebem je ještě divočejší. Jde se výš. Falcon Stadium se nachází zhruba 2 080 metrů nad mořem. „No, cítit to bylo. Po tréninku jsem si hned hlásil, že chci kyslíkovou masku, ale byla to zábava, užili jsme si to,“ usmíval se po tréninku Grubauer. Aby ve vojenské základně vzniklo hokejové hřiště, byla k tomu potřeba 11 356 litrů chladící kapaliny a 75 tisíc litrů vody. „Led nebyl vůbec špatný, nejhorší pro nás bylo hodně pichlavé slunce. Až se bude hrát, tak by mělo být ale za hlavní tribunou,“ dodal Pavel Francouz.

Scéna pro netradiční hokejový zážitek je nachystaná. Chumelit by během dne nemělo, rakety ze základny snad zůstanou ve svých dírách, teplota se má vydrápat maximálně na čtyři stupně. Pro hokej budou ideální podmínky. Show může začít.