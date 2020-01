Mí Češi mi nerozumějí. Proč už Jágrovi neleží všichni u nohou a zní kritika? | iSport.cz

S naší domovinou se cosi děje, časy se mění. Jak se to pozná? Podívejte se na Jaromíra Jágra. Náš Jarda, božský Jarda, fenomenální, úžasný Jágr. Platilo to léta letoucí a mělo platit dál minimálně do doby, než se naposledy zuje z bruslí. Tedy za dva, tři roky. Co se stalo, že národ, jenž osmašedesátce po tři dekády ležel u nohou, ztrácí ostych pranýřovat ji, připravuje transparenty proti ní a z tribun stadionů se snáší i pískot, tedy zvuk pro uši hokejové legendy dříve zcela nemyslitelný?